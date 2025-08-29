【エステー】お客様のご要望を受け公式オンラインショップ限定で販売開始「ファミリー ビニール うす手 指先強化 片手 5本」と、「ファミリー ビニール 中厚手 指先強化 片手 5本」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、指先強化でやぶれにくいビニール手袋「ファミリー ビニール うす手 指先強化」と「ファミリー ビニール 中厚手 指先強化」から、「片手だけを購入したい」といったお客様のご要望を受け、左右それぞれ、片手のみを取り扱った「ファミリー ビニール うす手 指先強化 片手 5本」と「ファミリー ビニール 中厚手 指先強化 片手 5本」を、2025年8月29日から自社通販サイト「エステー公式オンラインショップ」内で新発売します。

サイズはそれぞれS、M、Lの3種類。価格は、「ファミリー ビニール うす手 指先強化 片手 5本」が税込み649円、「ファミリー ビニール 中厚手 指先強化 片手 5本」が同980円です。

・エステー公式オンラインショップ：https://www.st-eshop.jp/

開発背景

エステーのお客様相談室には、エステーが取り扱う家庭用手袋の片手販売に関するお問い合わせが年間でおよそ120件程度あります。とくに「ファミリー ビニールうす手 指先強化」と「ファミリー ビニール 中厚手 指先強化」に関する問い合わせが多く寄せられていたことから、お客様のご要望にお応えする形で同製品の“片手のみ”のオンラインショップ限定販売に至りました。

エステーでは、これまでにもお客様の声を活かした製品の改善や、ご要望の多かった製品の限定販売などを実施。2022年9月には、ホテルや旅館の客室に向けたプロ品質の業務用商品として発売していた「Air Forest」が、宿泊時に使用したお客様から家庭やオフィスなどでも使用したいとの要望が多数寄せられたことを受け、一般向けの販売を開始しました。

エステーのお客様相談室は、2023年11月にお客様理解の徹底と新たなお客様づくりに向けた業務の迅速化を図るため、社長直轄の部署としています。今後もお客様相談室の応対品質向上、スキル向上や改善課題発見の場として電話応対に取り組むことで、お客様の声を商品やサービスの改善に活かしてまいります。

2022年に発売された「Air Forest Refresh Mist フォレストグリーンの香り」本体（左）/つめかえ用（右）

・お客様の声を活かした製品改善事例：https://support.st-c.co.jp/fa/qa/web/general110.html

・「ファミリーブランドサイト」：https://family.st-c.co.jp/

製品情報

・製品名：ファミリー ビニール うす手 指先強化 片手 5本

・価格：税込み649円

・発売日：2025年8月29日

・ルート：エステー公式オンラインショップ（https://www.st-eshop.jp/）

・サイズ：S・M・L（右手・左手それぞれ）

・内容量：5本

・成分：表：塩化ビニル樹脂（非フタル酸エステル系可塑剤）、裏：植毛なし

・製品名：ファミリー ビニール 中厚手 指先強化 片手 5本

・価格：税込み980円

・発売日：2025年8月29日

・ルート：エステー公式オンラインショップ（https://www.st-eshop.jp/）

・サイズ：S・M・L（右手・左手それぞれ）

・内容量：5本

・成分：表：塩化ビニル樹脂（非フタル酸エステル系可塑剤）、裏：レーヨン・綿（植毛）