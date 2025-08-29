企業人事向けオンラインカンファレンス「新卒採用カンファレンス 2025秋」を開催

パーソルキャリア株式会社

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社の合弁会社：株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹、以下 アイキャリア）が運営する、doda発の新卒オファーサービス「dodaキャンパス」(https://campus.doda.jp/)は、新卒採用サービス「ワンキャリア」を提供する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）と、企業の人事・採用担当者を対象にしたオンラインカンファレンス「新卒採用カンファレンス 2025秋 ～採用について『みんなで話す、考える』新卒採用WEEK～」を2025年9月16日（火）～19日（金）に共同開催します。

特設サイト：https://campus.doda.jp/__/short_urls/4Nx(https://campus.doda.jp/__/short_urls/4Nx)

開催の背景

昨今、少子化や就業観の多様化、ジョブ型採用や通年採用の拡大などにより、新卒採用を取り巻く環境は大きく変化しています。採用活動における企業は「学生を選ぶ側」だけでなく「学生から選ばれる側」としての魅力がこれまで以上に問われるようになり、採用活動の在り方が再定義されつつあります。

本カンファレンスでは、企業・学生・大学といったステークホルダーが垣根を超えて対話し、新卒採用とキャリア支援の未来について考える場を提供します。採用の現場で求められる具体的な施策や、実践につながるノウハウを学ぶことで、参加者一人ひとりの「明日からのアクション」へとつなげていただけます。

主なプログラム内容

今年度初開催！「採用のネクストステップ」をテーマとした5つの基調講演

前回（2025年2月開催）は2日間で延べ1,500名以上の方に申し込みいただき、大きな反響をいただきました。今回は、より多くのテーマを扱うべく、開催日程を4日間に拡大して実施。最終日となる4日目（9/19）には、新たに5つの基調講演を用意しました。基調講演では「採用のネクストステップ」を主題に、採用DXの進展、候補者体験（CX）の向上、入社後のミスマッチ、そして採用担当者に求められる新たなスキルセットまで、具体的な打ち手や今後の展望などを議論する予定です。

DAY1｜母集団形成：SNSやスカウトといった母集団形成手法・学生属性別の対応など

DAY2｜候補者の見極め・リテンション：面接・リクルーター面談・OBOG訪問・内定者フォローなど

DAY3｜採用設計・ブランディング： 採用振り返り分析・人材の要件定義・採用ブランディングなど

DAY4｜採用のネクストステップ： 採用DX・AI活用・早期退職を防ぐ取り組みなど

開催概要

イベント名：新卒採用カンファレンス 2025秋 ～採用について「みんなで話す、考える」新卒採用WEEK～

主 催：株式会社ワンキャリア、株式会社ベネッセ i-キャリア

日 程：2025年9月16日（火）～9月19日（金） 10:00～16:00

開催形式：オンライン配信（事前申込制）

参加対象：企業・団体の人事・採用担当者

参加費：無料

申込方法：イベント特設サイト(https://campus.doda.jp/__/short_urls/4Nx)よりお申し込みいただけます

（早期申込特典）※9月30日（火）23：59までの限定配信

8月31日（日）までにお申し込みいただいた方には、以下の特典をご提供予定です。

・学生動向に関する調査レポート（ホワイトペーパー）

・26卒・27卒採用状況に関する調査レポート（ホワイトペーパー）

・セッションアーカイブ動画（限定公開）

・前回カンファレンス特別講演のアーカイブ動画（限定公開）

■株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

■doda発 新卒オファーサービス「dodaキャンパス」について＜ https://campus.doda.jp/(https://campus.doda.jp/) ＞

「dodaキャンパス」は、学生が自身の努力や学び・経験などをデータベースに蓄積し、個性を可視化することにより、企業が自社のキャリア教育プログラムやインターン・採用選考等のオファーを送ることができる「doda発 新卒オファーサービス」です。2025年6月時点で約104万3,000人の学生（2026～2029年卒）が登録しており、国内最大級の学生データベースを保有しています。

■「GPS-Business」について＜ https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_business/(https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_business/) ＞

「GPS-Business(https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_business/)」は、従来の適性検査で測る基礎能力・パーソナリティに加えて、これからの社会で活躍するために必要な「思考力」を可視化。思考力の測定項目として、一歩立ち止まり、論理的・合理的に解を求める力「批判的思考力」、問題をとらえ、解決の道筋を切り拓く力「創造的思考力」、コミュニケーションを客観的にとらえ、共に解決に向かう力「協働的思考力」から構成されます。この3つの思考力が相互作用する形で、実際のビジネスの問題解決が求められるシーンで効果を発揮します。

■株式会社ベネッセi-キャリアについて＜ https://www.benesse-i-career.co.jp/(https://www.benesse-i-career.co.jp/) ＞

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社が2015年4月に設立した合弁会社です。株式会社ベネッセコーポレーションの大学教育事業部門とパーソルキャリア株式会社の新卒就職支援部門が一緒になりました。両社の力を最大限に活用して、大学の教育支援、学生の就活支援、および企業の採用支援を行う事業を推進しています。大学生向け教育事業と新卒学生に特化した就職支援事業を合わせることで、学生の力を伸ばし、学生が自分を活かせる職場に出会い、自らの力で社会に貢献できる人材になることを支援してまいります。教育事業と就職支援事業の一体的な運営を通じて「まなぶ と はたらく をつなぐ」ことを目指します。