JR西日本ホテルズがホテル・レストランの集客強化を目的に、MEO対策や情報整備ができる「口コミコム」を導入

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発（代表取締役：坪根 英慈、本社：京都府京都市）において、ホテル13施設およびレストラン42店舗のMEO対策・口コミ管理ツールとして採用されたことをお知らせいたします。これにより、ホテル・レストラン双方での集客強化と媒体管理の工数削減を図るとともに、口コミ分析の強化を通じたサービス品質の向上を目指します。

■導入前の課題

JR西日本ホテルズでは、これまでOTAを活用して宿泊施設の集客を行ってきた一方で、自社予約の拡大が重要な課題と捉えており、口コミやMEO対策を活用した集客施策の重要性は認識していました。

しかし、ホテルとレストランという業態の異なる複数施設を横断的に管理する中で、口コミ活用やMEO対策を効果的に行うための情報統制や運用管理に課題を感じていました。

特に、Googleビジネスプロフィール（GBP）の重要性は強く認識していたものの、施設ごとの管理が煩雑になりやすく、十分に活用しきれていない状況が続いていました。

■導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・豊富な連携媒体による一元管理の実現

Googleビジネスプロフィール（GBP）をはじめ、食べログ、Retty、ホットペッパーなど多数の媒体と連携可能。ホテル・レストランの情報を一元的に管理することができ、情報更新の抜け漏れや齟齬を防ぎます。

・媒体の情報管理の工数削減

複数の媒体にまたがる情報更新や口コミ対応を口コミコムで一括管理することで、これまで多大な時間と手間を要していた業務を大幅に効率化。情報管理や媒体運用の負担を軽減し、現場が本来注力すべき業務にリソースを集中できる環境づくりを目指します。

・専門的な支援によるMEO対策の強化

口コミコムでは、Googleビジネスプロフィール（GBP）運用に関するノウハウ提供に加え、口コミ投稿や分析の支援を通じて、自社予約を促進するためのMEO対策の推進を支援します。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

サービス詳細はこちら(https://kutikomi.com/forhotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=jpwesthotels)

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

所在地 ：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口

代表取締役 ：坪根 英慈

WEBサイト：https://www.hotels.westjr.co.jp/



「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL： http://mov.am/

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am