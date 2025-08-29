¡Ú£Ú²ñ¥¨¥¯¥¿¥¹±É¸÷¥¼¥ß¥Êー¥ë¡ÛÃÞ¶ð¡¦¸æ»°²È¡¦¶ðÅì¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸ÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤ò9·î¤è¤ê³«¹»
³ô¼°²ñ¼ÒÁý¿Ê²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£Ú²ñ¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±É¸÷¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÅÄ¾¡¾¼¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºÇÆñ´ØÃæ³Ø¼õ¸³ÀìÌç½Î¡Ö£Ú²ñ¥¨¥¯¥¿¥¹±É¸÷¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¶ð¾ìÃæ³Ø¡¦ÃË½÷¸æ»°²È¡¦¶ð¾ìÅìË®Ãæ³Ø¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡ÖÃÞ¶ð¡¦¸æ»°²È¡¦¶ðÅì¡¡ºÇÆñ´Ø¥¹ー¥Ñー¹ÖºÂ¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Ë¡¢Á´8²ó¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å°ÌÀ¸ÀìÍÑ¤Î³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¾¯¿Í¿ô¥¯¥é¥¹ÊÔÀ®¤Ç¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤òºÇ¤â¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÞ¶ð¡¦¸æ»°²È¡¦¶ðÅì¡¡ºÇÆñ´Ø¥¹ー¥Ñー¹ÖºÂ¡×¤È¤Ï
ËèÇ¯¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¶ð¾ìÃæ³Ø¡¦ÃË½÷¸æ»°²È¢¨¡¦¶ð¾ìÅìË®Ãæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥¨¥¯¥¿¥¹¤Î´ÇÈÄ¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£ºÇÆñ´Ø¹»¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¡¦Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ¤Î¶µ²ÊÊÌ¹ÖºÂ¤ò¡¢9·î¤«¤éÌó5¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³Æ¹»¼Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÞ¶ð¡¦¸æ»°²È¡¦¶ð¾ìÅìË®¤Î¹ç³Ê»ØÆ³¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¹Ö»Õ¿Ø¤¬»ØÆ³¤·¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤ÏÃ´Åö¹Ö»Õ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤â¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¥¨¥¯¥¿¥¹¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¤â¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃË½÷¸æ»°²È¡Ä³«À®Ãæ³Ø¡¢ËãÉÛÃæ³Ø¡¢ÉðÂ¢Ãæ³Ø¡¢ºù°þÃæ³Ø¡¢½÷»Ò³Ø±¡Ãæ³Ø¡¢ÒÖÍÕÃæ³Ø
ÃÞ¶ð¡¦¸æ»°²È¡¦¶ðÅì¡¡ºÇÆñ´Ø¥¹ー¥Ñー¹ÖºÂ¡¡³µÍ×
¡ãÂÐ¾Ý¡ä
ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¶ð¾ìÃæ³Ø¡¦ÃË½÷¸æ»°²È¡¦¶ð¾ìÅìË®Ãæ³Ø¤ò¼õ¸³Í½Äê¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸
¢¨ÆÈ¼«¤Î¼õ¹Ö´ð½à¤ËÃ£¤·¤¿À¸ÅÌ¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥µ¥¤¥È(https://www.zkai.gr/echtas/course/superkouza/)¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¶µ²Ê¡¦¼ø¶È»þ´Ö¡ä
»»¿ô¡¦¹ñ¸ì¡¦Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ
³Æ¶µ²Ê90Ê¬
¢¨1¶µ²Ê¤«¤é¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¶µ¼¼¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼Â»ÜÆüÄø¡ä
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨³Æ¹ÖºÂÁ´8²ó¡¢ÌÏ»î¼õ¸³Æü¤Ê¤É¤ò½ü¤¯ÅÚÍËÆü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ø¶È»þ´Ö¤Ï¡¢³Æ¶µ¼¼¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¶µ¼¼¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã²ñ¾ì¡ä
£Ú²ñ¥¨¥¯¥¿¥¹±É¸÷¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Î³Æ¶µ¼¼(https://www.zkai.gr/echtas/class/)
£Ú²ñ¥¨¥¯¥¿¥¹±É¸÷¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Ï¡¢¼«¤é¼Ò²ñ¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖËÜÊª¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡×¤ÎË¨²ê¤òµá¤á¡¢°é¤ß¡¢ºÇÎÉ¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄÉµá¤·¡¢È¯¿®¤·¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£ºÇÆñ´ØÃæ³Ø¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌ¤Íè¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡×¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶µºà¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò¸·Áª¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¹ç³ÊÀìÌç»ØÆ³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¶µºà¤È»ØÆ³ÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀº±Ô¹Ö»Õ¿Ø¤¬¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Æþ»î¤Ç¤ÏºßÀÒ¼Ô¤Î51.6¡ó¤¬ÃÞ¶ð¡¦¸æ»°²È¡¦¶ðÅìÃæ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡¢·²¤òÈ´¤¤¤¿¡Ø¹ç³ÊÎ¨¡Ù¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã£Ú²ñ¥¨¥¯¥¿¥¹±É¸÷¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Î»ØÆ³¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
point 1. ¶µ¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»×¹ÍÎÏ¡¦È¯ÁÛÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë
point 2. ¼Á¤Î¹â¤µ¤È½½Ê¬¤Ê³Ø½¬ÎÌ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¸ÅÌ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¼ø¶È
point 3. Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤¬Â·¤¦¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥¯¥é¥¹
point 4. ÆÈ¼«¤Î¹ç³ÊÄ¾·ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à
point 5. »ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç»ØÆ³
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
£Ú²ñ¥¨¥¯¥¿¥¹±É¸÷¥¼¥ß¥Êー¥ë¡¡ÃÓÂÞ¹»¡¢½ÂÃ«¹»¡¢µÈ¾Í»û¹»¡¢¼«Í³¤¬µÖ¹»¡¢¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶¹»¡¢À®¾ë³Ø±à¹»
