著者累計600万部の元心理カウンセラー、5年ぶりの復活作となる1冊が8月29日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛 以下、KADOKAWA）は『神さまがきっとどうにかしてくれる 成功法則を手放す生き方』を8月29日（金）に発売致します。

本作は2020年までに著書約70冊、累計600万部を売った元心理カウンセラー「心屋仁之助」が、名義を「Jin佐伯仁志」に変更し、久しぶりとなる著書です。「心屋仁之助」としての活動に終止符を打ってからの数年間、ライブハウスで歌い、オリジナルアルバムを作成するなど、音楽を中心に活動を行ってきました。

そのなかで、「もう書くこともない」と思っていた本という表現方法を使い、なぜ、その想いを伝えたくなったのか――。ここまでにあった考えの変化や新たな気づきを書き示すと同時に、人間関係の問題、身体の不調への対策、お金との向き合い方など、「幸せ」を手にするための思考を288ページにまとめた作品です。

書籍概要

書名：神さまがきっとどうにかしてくれる 成功法則を手放す生き方

著者名：Jin佐伯仁志

発売日：2025年8月29日（金） ※電子書籍同日配信

税込定価：1,980円（本体1,8000円＋税）

体裁：四六判並製・288ページ

発行：株式会社KADOKAWA

ISBN：978-4-04-115511-8

https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000644/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041155118

https://books.rakuten.co.jp/rb/18299219/

目次

はじめに 「なぜ悩んでいるのか」を知ることからはじめる

序章 「心屋」以降の4年半

第1章 「うまくいく」ってどういうこと?

第2章 わたしを縛るのは、わたし

第3章 心身の不調は「個性」

第4章 お金は「感」でできている

第5章 心が風になる

おわりに 「神さまに任せておけば大丈夫」って思う理由

知らないうちにできていた善悪の基準、常識やタブーなどが、いまのあなたの人生を動かしています。これらを知って少しずつゆるめていけば、人生は確実に変わっていきます。僕はここを徹底的に見つめることによって、平安な心を取り戻していったのです。本書を通じて、あなたが楽な気持ちで安心して、楽しく生きられる力となれば嬉しいです。（「はじめに」より）――Jin佐伯仁志

著者プロフィール

Jin佐伯仁志（じんさえきひとし）

1964年、兵庫県生まれ。元心理カウンセラー、「魔法のうた」シンガーソングライター。大学卒業後、佐川急便で19年間勤務したのち、「心屋仁之助」としてセミナーやカウンセリングスクールを運営する。2015年より、カウンセラー業と並行して音楽活動を開始。2017年には、日本武道館にて弾き語りの「独演会」を開催し5,500名を動員した。2020年末にカウンセラーとしての活動を卒業。2021年に「Jin佐伯仁志」に改名後、本格的に音楽の道で挑戦中。