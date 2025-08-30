株式会社フォレストは、新たなケータリングサービスを開始　～ご法要のおもてなしに旅館仕込みのお弁当～

株式会社フォレスト


株式会社フォレスト(本社 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 代表取締役 石田浩二)は、2021年5月に自社のケータリングサービス『結箱(むすびばこ)』を立ち上げましたが、この度2025年9月より新たな試みとして「ご法要のおもてなし弁当」のケータリングサービスを開始いたします。




■事業概要


「旅館仕込みのお料理をお弁当に」をテーマにした『結箱』と同様のクオリティを、法事の席でのおもてなしお弁当としてアレンジいたしました。お宿でお出ししている季節の素材を活かした創作会席料理をベースとしたお弁当は4種類。容器は使い捨て型・回収型の両方を採用。弊社スタッフが責任を持ってご指定の場所にお届けいたします。



■ブランドの柔軟な変化


株式会社フォレストは『結箱』のブランド化により、事業者様向けサービスに限らず、一般のお客様にもお弁当のケータリングサービスをご利用いただいております。また新たな需要として「ご法要のおもてなし」に是非利用したいというご意見もいただき、お料理内容をアレンジした形で商品化することになりました。ご法要の席で大切な方へのおもてなしにお力添えできればと感じております。


株式会社フォレストは全社を挙げて更なる挑戦を続けるとともに、「旅と食のトータルプロデュース企業」として、これからもお客様にお選びいただき、ご満足いただける「旅」と「食」のご提供、そして「おもてなしの心で人生を豊かに」をモットーに事業を行ってまいります。



■ご法要会席膳(お弁当)のご紹介



【百合(ゆり)】5,500円(税込)


＜3段＞前菜・お造り・肉料理・魚料理・煮物・酢の物・天ぷら・デザート・茶碗蒸し・お吸い物など


※白飯・茶めしが選べます


※回収型容器






【白菊(しらぎく)】3,300円(税込)


＜2段＞前菜・肉料理・魚料理・煮物・天ぷら・デザート・茶碗蒸し・お吸い物など


※白飯・茶めしが選べます


※回収型容器







【桔梗(ききょう)】2,800円(税込)


前菜・肉料理・魚料理・煮物・酢の物・デザートなど


※白飯・茶めしが選べます


※使い捨て容器






【かすみ草(かすみそう)】2,000円(税込)


前菜・肉料理・魚料理・煮物・揚げ物など


※白飯・茶めしが選べます　


※使い捨て容器







【オードブル盛り合わせ】5,000円(税込)


つまみ・焼き物・揚げ物など（4～5人前）


※お箸・おしぼり付き　


※使い捨て容器






【オードブル盛り合わせ】3,000円(税込)


つまみ・焼き物・揚げ物など（2～3人前）


※お箸・おしぼり付き　


※使い捨て容器






【唐揚げポテト】1,000円(税込)


※お箸・おしぼり付き　


※使い捨て容器





■ご注文の概要


●ご注文方法　　　　／　コールセンター：0570-038-489 (受付時間9：00～19：00)


　　　　　　　　　　　　または万葉荘TEL：0465-62-3755　FAX：0465-63-4033


　　　　　　　　　　　　※ご予約はお届け日2日前の12：00まで承ります


　　　　　　　　　　　　※数量の変更はお届け日1日前の12：00までにお願い致します


　　　　　　　　　　　　※季節により内容・価格など変更する場合もございます　


●お届けお渡し時間　／　11：00～19：00


●配達可能地域　　　／　湯河原町・真鶴町・熱海市一部・小田原市一部　等


●容器の回収　　　　／　当館スタッフがお引き取りに伺います


●お支払い　　　　　／　現金・Paypay・クレジットカード




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社フォレスト


企画部／萩原、林


TEL:0465-43-7262　FAX:0465-43-7261


Email：info@its-forest.jp


HP：www.its-forest.jp



【ご参考】


株式会社フォレストについて


名称 株式会社フォレスト


所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207番地


代表者 石田 浩二


設立年月日 1999年(平成11年)1月20日


資本金 　　　 50,000,000円


従業員数 337名(グループ全体 554名) ※2025年8月現在


主な事業内容 旅館経営・宿泊施設運営業務委託・レストラン・貸切バス事業・旅行業・旅館経営


コンサルティング



【株式会社フォレストの基本理念】


常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供


個性豊かな多くの施設を運営するフォレスト。多様な施設があるからこそ、基本の気持ちは創業当初から変わりません。「お客様の立場に立つ」ことはサービスの基本。どの業態の宿泊施設であっても「安全」と「快適」は不可欠。創業70年超のフォレストは、今までもこれからも皆様に『常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供』をお約束いたします。



【更なるお客様満足度向上のために】


皆様の旅をトータルプロデュース


株式会社フォレストは宿泊業だけではなく平成22年にバス事業・旅行業の許可・登録を取得しました。 バス旅行と宿泊を一社で一括して行うことで、魅力あふれるツアーをリーズナブルなお値段にてご提供することが可能となり、皆様に大変ご好評をいただいております。また、平成25年に学校給食を手掛ける株式会社富士フードサービス、平成26年に魚類卸売業の株式会社魚浦商店、平成27年にホテルサンルート栃木を運営する株式会社フォレストフォーシーズン、平成29年にこころをなでる静寂 みやこを運営する株式会社ニューみやこ、令和4年に湯の宿 白山菖蒲亭を運営する有限会社白山菖蒲亭の株式を取得、令和6年11月にフォレストリゾート初のフォレストグランピングリゾート稜「ITU」(栃木県那須郡那須町)の運営を開始し、食事提供部門と宿泊部門のさらなる強化も進めております。「宿泊」「飲食」「バス」の各事業が伴うことで、観光旅行~ビジネス宿泊～教育旅行等すべてを網羅し、皆様の旅をトータルプロデュースさせていただく所存です。


フォレストは宿泊施設のM&A・経営受託による運営も得意としており、B to Cのカスタマーサービスだけでなく、B to Bにおいても、お客様のご意向に沿った運営はもちろん、更なるご提案を通じてお客様の満足度向上に邁進して参ります。





【運営事業所】




【グループ会社】




【株式会社 ニューみやこ】


施設名称　　　「こころをなでる静寂　みやこ」


本社所在地　　岐阜県下呂市森2505


TEL：0576-25-3181 FAX：0576-24-1012


主な事業内容　温泉旅館


客室数　　　　19室






【有限会社 白山菖蒲亭】


施設名称　　　「ゆ湯の宿　白山菖蒲亭」


本社所在地　　石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1


TEL：0761-77-0335 FAX：0761-76-3711


主な事業内容　温泉旅館


客室数　　　　49室






【株式会社 青巒荘】


施設名 「青巒荘」


本社所在地　　神奈川県足柄下郡湯河原町宮上679


TEL：0465-63-3111 FAX：0465-63-3116


主な事業内容　温泉旅館


客室数　　　　41室






【株式会社 フォレストフォーシーズン】


施設名称　　　「ホテルサンルート栃木」


本社所在地　　栃木県栃木市万町16-1


TEL：0282-24-5858 FAX：0282-24-6520


主な事業内容　「ホテルサンルート栃木」の運営


(宿泊・宴会・レストラン・ケータリング等)


客室数　　　　65室






【株式会社 富士フードサービス】


施設名称　　「富士フードサービス」


本社所在地　　山梨県甲斐市玉川1433-2　　


TEL：055-230-6830　FAX：055-230-6832


主な事業内容　特定給食業務・施設内食堂運営受託業務


弁当、惣菜の製造販売