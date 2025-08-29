福岡市「令和７年度 IPO Growth Program」採択スタートアップ決定！
福岡市では、組織力や収益力、革新的なビジネスモデルを有し、成長のロールモデルとなる企業の創出を目的として、IPOを含めたExitを目指すスタートアップに対して「IPO Growth Program」による伴走支援を実施しています。
令和７年度の採択スタートアップは以下の７社です。（五十音順）
アークエル株式会社
事業概要：カーボンニュートラルの実現に向けたデジタルサービスの提供及びコンサルティング事業
会社HP ：https://aakel.co.jp/
AUTHENTIC JAPAN株式会社
事業概要：山岳遭難者や被災者の位置特定早期化を実現するサブスクサービス「COCOHELI」及び「DRS」の提供
会社HP ：https://www.authjapan.com/
カプセルジャパン株式会社
事業概要：Vtuber・アニメコンテンツの海外展開（コラボカフェ、ポップアップ等）、台湾・中華圏でのインフルエンサーマネジメント及びマーケティング
会社HP ：https://jtg.capsuleinc.co/
株式会社新日本エネックス
事業概要：グリーンテック商材（太陽光発電、蓄電池など）の販売及び施工
会社HP ：https://nj-enex.co.jp/
株式会社ｔｔｔ
事業概要：有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護、訪問看護、福祉事業の経営・運営におけるＡＩプラットフォーム事業、福祉事業のマネジメント代行サービス
会社HP ：https://ttt-group.co.jp/
メドメイン株式会社
事業概要：デジタル病理支援AI搭載クラウドシステム「PidPort」の開発・運営
会社HP ：https://medmain.com/
株式会社レイヤード
事業概要：かかりつけ医機能を推進する医療DXサービスの提供
会社HP ：https://layered.inc/
福岡市では、今後もスタートアップの成長に向けた支援を積極的に実施してまいります！
【IPO Growth Program 福岡市HP】
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/sangakurenkei/business/iposhien_kigyobosyu_2025.html
【IPO Growth Program 令和７年度運営事業者】
株式会社WARC（https://corp.warc.jp/）
■お問合せ
福岡市 経済観光文化局 創業推進部 創業・大学連携課
TEL：092-711-4030
MAIL：sogyodaigaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp