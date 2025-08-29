福岡市役所

福岡市では、組織力や収益力、革新的なビジネスモデルを有し、成長のロールモデルとなる企業の創出を目的として、IPOを含めたExitを目指すスタートアップに対して「IPO Growth Program」による伴走支援を実施しています。



令和７年度の採択スタートアップは以下の７社です。（五十音順）

アークエル株式会社

事業概要：カーボンニュートラルの実現に向けたデジタルサービスの提供及びコンサルティング事業

会社HP ：https://aakel.co.jp/

AUTHENTIC JAPAN株式会社

事業概要：山岳遭難者や被災者の位置特定早期化を実現するサブスクサービス「COCOHELI」及び「DRS」の提供

会社HP ：https://www.authjapan.com/

カプセルジャパン株式会社

事業概要：Vtuber・アニメコンテンツの海外展開（コラボカフェ、ポップアップ等）、台湾・中華圏でのインフルエンサーマネジメント及びマーケティング

会社HP ：https://jtg.capsuleinc.co/

株式会社新日本エネックス

事業概要：グリーンテック商材（太陽光発電、蓄電池など）の販売及び施工

会社HP ：https://nj-enex.co.jp/

株式会社ｔｔｔ

事業概要：有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護、訪問看護、福祉事業の経営・運営におけるＡＩプラットフォーム事業、福祉事業のマネジメント代行サービス

会社HP ：https://ttt-group.co.jp/

メドメイン株式会社

事業概要：デジタル病理支援AI搭載クラウドシステム「PidPort」の開発・運営

会社HP ：https://medmain.com/

株式会社レイヤード

事業概要：かかりつけ医機能を推進する医療DXサービスの提供

会社HP ：https://layered.inc/

福岡市では、今後もスタートアップの成長に向けた支援を積極的に実施してまいります！

【IPO Growth Program 福岡市HP】

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/sangakurenkei/business/iposhien_kigyobosyu_2025.html

【IPO Growth Program 令和７年度運営事業者】

株式会社WARC（https://corp.warc.jp/）

■お問合せ

福岡市 経済観光文化局 創業推進部 創業・大学連携課

TEL：092-711-4030

MAIL：sogyodaigaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp