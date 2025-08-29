「LegalOn: World Leading Legal AI」、「マターマネジメント」のカスタム機能を新たにリリース

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO：角田 望、以下LegalOn Technologies）が提供する、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250829)）の「マターマネジメント」モジュールのカスタム機能を新たにリリースしました。今回、案件受付フォームを自社の体裁に合わせて自由に設定できる「カスタム項目設定」、案件の検索・フィルタ・ソートを特定の条件で保存できる「カスタムタブ」の2つの機能を新たに搭載いたしました。これにより、依頼者は迷わず必要な情報を入力でき、法務部門はプロジェクトや進捗状況等に応じた案件を一目で把握・管理できるようになります。

今回、「マターマネジメント」の案件受付フォーム上で、各社が必要な項目を数値や単一選択項目形式で入力できる「カスタム項目設定」が搭載されました。これにより、案件の依頼者はあらかじめ法務部門が設定した項目に沿って入力が可能になり、案件を受け付ける法務部門では、表記ゆれや情報の記載不足による追加収集などの手間を軽減することが可能になります。

また、「カスタムタブ」機能では、担当者や進行状況、プロジェクト名などの検索・フィルタ・ソート条件など、複数の項目を自由に組み合わせて表示させた案件一覧画面を新規のタブとして保存することが可能となりました。保存されたタブは画面上部に表示され、クリックするだけで該当条件に一致する案件の一覧を即座に表示できます。また、作成者以外のユーザーにもタブの保存条件を共有することも可能となります。

■案件受付フォームの「カスタム項目設定」と「カスタムタブ」活用例

- 案件受付フォームのカスタム項目で『プロジェクト』という単一選択項目を設定- 依頼者が案件受付フォーム上で該当プロジェクト名を選択して依頼を送信- プロジェクト名で絞り込むカスタムタブを作成- 同一プロジェクトに関わる複数の依頼を一つのビューで効率的に管理可能に

※本機能は、「マターマネジメント」モジュールの契約が必要になります。





・案件受付フォームの「カスタム項目」

・「カスタムタブ」機能

■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250829) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F