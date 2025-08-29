「熊本・宮崎・鹿児島の対象事業者へのタッチ決済乗車で20％キャッシュバックするお得なキャンペーン！」を実施

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）並びに、熊本・宮崎・鹿児島エリアの10の交通事業者（※1）は2025年9月1日(月)より「タッチ決済乗車で20％キャッシュバック！対象事業者への乗車でお得なキャンペーン！」を開始します。

キャンペーン期間中、 クレジットカード等を使用し、対象の鉄道・バス・フェリー事業者にて“タッチ決済”でご乗車頂くと、期間中何回でも乗車運賃の20％を即時キャッシュバックします。

タッチ決済でご乗車頂くと、チャージ不要のため乗車時などで止まることなく、クレジットカードのポイントも貯まるため、大変便利でお得です。

このお得な機会に是非、タッチ決済での乗車を体験してみませんか。

（※1）熊本市電・九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本都市バス・熊本バス・宮崎交通・鹿児島交通・南国交通・桜島フェリー

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン名称

【熊本・宮崎・鹿児島限定】タッチ決済乗車で20％キャッシュバック！

対象事業者への乗車でお得なキャンペーン！

期間

2025年9月1日（月）～10月13日（月）

キャンペーン条件

クレジットカード等のタッチ決済で、熊本・宮崎・鹿児島の対象の事業者へ 乗車

※エントリーは不要です。

※カード現物、またはカードを登録したスマホのタッチ決済どちらも対象となります。

※券売機や販売所においてクレジットカードなどで決済した場合は対象となりません。

※一部タッチ決済をご利用いただけない駅・路線がございます。詳しくは対象の事業者ホームページをご確認ください。

※スマホのタッチ決済はApple Pay、Google PayTM、Samsung Payでのお支払いとなります。

※2025年9月1日（月）の0:00前、2025年10月14日（火）の0:00以降に乗車した場合は対象となりません。

特典

熊本・宮崎・鹿児島の対象の事業者へタッチ決済で乗車いただくと、乗車運賃の20％を即時キャッシュバックします。

※カード明細などにはキャッシュバック分を差し引いた金額が表示されます。

※利用明細の詳細はQUADRAC社が提供する専用サイト【Q-move】（https://q-move.info/）からご確認いただけます。

対象の事業者

対象の事業者によっては、一部の駅・路線でのみタッチ決済乗車が利用可能となります。必ず各事業者のホームページなどをご確認ください。

※別ウィンドウで外部のウェブサイトへリンクします。

■熊本エリア

・熊本市電(https://www.kotsu-kumamoto.jp/one_html3/pub/Default.aspx?c_id=62)

・九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本都市バス・熊本バス(https://jmpo.kumamoto-toshibus.co.jp/iclp/)

※2025年9月6日（土）・7日（日）熊本電鉄バスの運行するWANIMA pre. 1CHANCE FESTIVAL 2025開催に伴う臨時路線バスは、タッチ決済はご利用いただけますが20％キャッシュバックの対象外となります。

■宮崎エリア

・宮崎交通(https://www.miyakoh.co.jp/)（宮崎～日南線、宮崎～都城線、宮崎～小林線）

■鹿児島エリア

・鹿児島交通(https://www.iwasaki-corp.com/kagoshima_kotsu/route-bus/)

・南国交通(https://nangoku-kotsu.com/)

・桜島フェリー(https://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/unchin/tattikessai.html)

対象カード

タッチ決済がご利用いただけるすべてのクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード

キャンペーンページはこちら

キャンペーン詳細を必ず下記ページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7244227.jsp

※キャンペーンページは、2025年9月1日（月）9：00より公開予定です。

※Apple PayはApple Inc.の商標です。

※Google PayTM は Google LLC の商標です。

※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。