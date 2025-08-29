第79回国民スポーツ大会本大会（滋賀県）会期前１.２.実施競技の開催および注目選手の紹介

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO(正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明)は、令和7(2025)年9月6日から滋賀県において、第79回国民スポーツ大会本大会 会期前１.２.実施競技を下記のとおり開催いたします(一部種目は県外実施)。

都道府県を代表する選手たちの活躍にぜひご注目ください！

【実施競技】

○正式競技：4競技

AS：アーティスティックスイミング OWS：オープンウォータースイミング

【主な出場予定選手】

※出場選手は、選手交代等により変更になる可能性もあります。

【添付資料】※資料は下記JSPO HP内にも掲載します。

第79回国民スポーツ大会(滋賀県)会期前１.２.実施競技

記者発表資料(大会概要、話題性のある選手一覧等)、

選手団コメント

▶ https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/news/tabid78.html?itemid=5219

【関連Webサイト】

○JSPO HP：国民スポーツ大会 概要紹介

https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid181.html

○JSPO TV 国スポチャンネル

https://japangamestv.japan-sports.or.jp/ [9月2日(火)～]

○わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025

・実行委員会HP：https://shiga-sports2025.jp/

・競技記録サイト：http://kirokukensaku.net/5NS25/index.html

◆JSPO(公益財団法人日本スポーツ協会)について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会(旧 国民体育大会)や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 (通読約15分)

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01