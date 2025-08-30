地域とともに未来を育む――ニッカホーム、職場体験学習を継続開催

ニッカホーム株式会社職場体験学習実施の模様（昨年度）

住宅のリフォーム事業を手掛ける ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）は、2025年9月4日(木)・5日(金)の2日間、八王子ショールーム（東京都八王子市）にて、八王子市立中学校の2年生を対象とした職場体験学習プログラムを実施します。

ニッカホームでは、地域社会への貢献と次世代育成を目的に、キャリア教育の一環として職場体験学習を継続的に実施しています。八王子ショールームでは2023年度より近隣中学校からの受け入れを開始し、今年で3年目となります。

昨年度は、新卒社員による「トイレリフォームのレクチャー」や「営業提案ロールプレイ」など、実際の業務に即した体験を実施しました。参加した生徒からは「営業職は難しいと思っていたけれど、やりがいを感じる仕事だと分かった」といった声が寄せられ、職業観を深める機会となりました。

本年度も、過去のプログラムを踏まえて内容をブラッシュアップし、営業職の基礎業務（現地調査・商品選定・見積作成・提案ロールプレイ）を体験していただきます。2日間を通じて、「働くことの意義」や「リフォームを通じた暮らしづくりの魅力」を実感できる機会を提供します。

職場体験学習実施の模様（昨年度）【職場体験学習の目的】

ニッカホームは、体験を通じて生徒が将来の夢を描き、自らに合った職業選択への関心や意欲を高めることを目指しています。特にリフォーム業界の営業職に触れることで、「お客様の暮らしを支える仕事の価値」を知っていただくことを目的としています。

【今後の展望】

ニッカホームは今後も、地域の教育支援や社会貢献活動を積極的に推進してまいります。学校や団体との連携を拡大し、子どもたちが将来に希望を持ち、自らのキャリアを考えるきっかけを提供していきます。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598