高校生と共創する3周年イベント ― CSR・ESG活動として企業スポンサーを募集

株式会社ブルーブロッサム

株式会社ブルーブロッサム（本社：北海道札幌市、代表取締役 工藤 勲）は、3周年を記念して、高校生と共に企画・運営する特別イベントを2025年秋に開催いたします。現在、その開催に向けた資金調達をクラウドファンディングサービス「READYFOR」にて実施し、企業・団体の皆様にスポンサーとしてのご参画をお願いしております。

ブルーブロッサムは「もったいないを、おいしさに。」を理念に掲げ、規格外野菜を使ったパウンドケーキや２段階アップサイクル商品「Vege Rusk」を通じて、フードロス削減・地域農業支援・教育連携など幅広い社会的活動を展開してきました。今回のイベントは、札幌市内2校の高校生が「総合的な探究の時間」で提案したアイデアをベースに、学び・交流・発信を軸とした“実践型教育プログラム”として実現します。

スポンサー企業様には、CSRやESG活動の一環としてご活用いただけるよう、会場でのロゴ掲出、公式サイトでのご紹介、プログラム内でのご協力企業名アナウンスなどの特典をご用意しております。さらに、高校生との共創プロセスを通じて、次世代人材との交流・企業ブランド価値の向上にもつながると考えております。

未来を担う若い世代と共に地域と社会をつなぐこの挑戦に、ぜひパートナーとしてご参画ください。

プロジェクトページURL

⇒READYFORプロジェクトページ

https://readyfor.jp/projects/161854

会社概要

会社名：株式会社ブルーブロッサム

所在地：北海道札幌市

代表者：代表取締役 工藤 勲

設立：2023年7月（法人化）

事業内容：規格外野菜を使ったパウンドケーキ・ラスク等の製造販売、地域・教育連携イベント企画