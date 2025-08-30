AGM Mobile Limited

AGMモバイル、エントリータブレット「AGM PAD_T2」で新学期応援セールを実施

～9月1日より期間限定で6,000円オフの特別価格で提供～

AGMモバイルは、コストパフォーマンスに優れたエントリータブレット「AGM PAD_T2」の新学期応援セールを実施いたします。

本キャンペーンは、新学期を迎える学生の皆様の学びと生活をサポートするため、人気の10.95型大型タブレットを特別価格で提供するものです。

AGM PAD_T2は、10.95型のFHD+大型ディスプレイと8000mAhの大容量バッテリーを搭載し、オンライン授業や自主学習、動画視聴など、日常の様々なシーンで活用できるタブレットです。

【新学期応援キャンペーン概要】

期間：2024年9月1日(月) 10:00 ～ 9月8日(月) 24:00

価格：通常価格 21,980円 → 特別価格 15,980円（6,000円オフ）

本キャンペーンについて、AGMモバイルの担当者は次のようにコメントしています。

「新学期を迎えるこの時期に、学生の皆様の学びをサポートできるよう特別セールを実施することになりました。AGM PAD_T2は、大きな画面と長持ちするバッテリーで、一日中の学習と息抜きの両方を快適にサポートします。この機会に、ぜひAGMのタブレットをご検討ください」

AGM PAD_T2は、自社公式ストアで購入可能です。製品の詳細については、AGMモバイルのウェブサイトをご覧いただくか、ソーシャルメディアアカウントをフォローしてください。

【製品詳細および購入はこちら】

公式サイト: www.agmmobile.jp/products/agm-pad-t2/

【本リリースに関するお問い合わせ】

連絡先: Lucas Bordin

Email: media@agmmobile.com