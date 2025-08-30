犬猫健康エンタメアプリ「ペトナビ」（本社：東京都港区、代表取締役社長：永田博之）と株式会社8-P（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：酒井志寿花）が運営するペットラジオ番組「にゃんドル☆わんドル produced by 8-P & PETNAVI」は、2025年9月5日（金）に、パーソナリティを務めた渡辺美奈代さんの出演回がついに最終回を迎えます。

放送終了後には、これまでの感謝の気持ちを込め、スペシャルイベントを開催いたします。

特別ゲストとして、渡辺美奈代さんファミリーに加え、ラグジュアリードッグアパレル誌『CUUN』編集長・仙石健一郎氏も登場。イベントテーマは、**「愛犬・愛猫は家族でありアイドル～美奈代さんファミリーとわんちゃんファッション事情～」**です。

会場では、渡辺美奈代さんファミリーならではの“わんちゃんファッション事情”を深掘りするトークショーをはじめ、愛犬・愛猫が主役の「ファッショニスタコンテスト」・美奈代さんと楽しむ「わんちゃんクイズ大会」など実施予定。フォトジェニックな写真撮影のコツやファッションを会場参加者と一緒に探求します！

さらに、試食会・トリマー講座・雑誌モデル無料応募撮影会・クリエイター交流会など、ラジオ出演企業ならではの体験コンテンツも盛りだくさん。先着事前申込者限定のプレミアムイベントです。









【開催概要】

日時：9月5日（金）19:30～21:30（受付開始 19:15）

会場：SHARK COFFEE（https://sharkcoffee.store/）

東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ1F（渋谷駅から徒歩約7分・渋谷クロスFMから徒歩約6分）

定員：先着順にて締切

参加費：税込6,000円 / 人

申込方法

下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/3gQJeqzp2KhQQxai7

※事前お申込み制・先着順 9月2日（火） 締切

イベント内容：

渡辺美奈代さん×雑誌「CUUN」編集長 仙石 健一郎氏 トークショー

「愛犬・愛猫は“家族でありアイドル” ～美奈代ファミリーとわんちゃんファッション事情～」

「にゃんドル☆わんドル ファッショニスタコンテスト」

「渡辺美奈代さんとわんちゃんクイズ大会」

「フィナーレ集合写真撮影」

会場ご参加者限定のスペシャル体験コンテンツ

「わんこの給食 特別試食会」

「PET HILLS 代表トリマーによるブラッシングやデザイン体験」

「with Dogs Club×にゃんドル☆わんドル ペット雑誌モデル応募無料撮影会」

「クレイケーキ nanoクリエイター交流会」

ささやかな軽食・お土産のご用意がございます

「にゃんドル☆わんドル produced by 8-P & PETNAVI」は、『ペットは家族の一員、みんなのアイドル」をテーマに、ペットオーナーやの皆さまとオンラインオフラインの両軸で展開してまいります。

【番組詳細】

番組名：にゃんドル☆わんドル produced by 8-P & PETNAVI

放送局：渋谷クロスFM

放送日：毎月第一金曜日

放送時間：18:00 - 18:50

放送後イベント：公式LINEにて優先ご案内

にゃんドル☆わんドル番組ページ：https://shibuyacrossfm.jp/program/fri/18-1.php

にゃんドル☆わんドルInstagram：https://www.instagram.com/nyandolwandol/

【にゃんドル☆わんドル募集中】

にゃんドル☆わんドルは、犬猫アイドル集団です。本ラジオをはじめ、撮影会や季節ごとのイベント、ラジオやメディア出演など、ペットとオーナーに幸せを届けるさまざまな活動を行っています。

私たちと一緒に犬猫界を盛り上げてくれる「にゃんドル☆わんドル」を募集してます

パーソナリティ・ ゲストのご紹介

パーソナリティ：渡辺美奈代さん









「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。1986年7月、シングル 「瞳に約束」 でソロデビュー。ファーストシングルから５曲連続オリコン初登場1位を獲得し、オリコン記録を塗りかえた。これまでに10枚のアルバム、19枚のシングルを発表。芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース、販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍。現在はブログ、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook、XなどのSNS発信を行い、女性から絶大な支持を得て同世代のカリスマ的な人気を確立。2026年でソロデビューから40周年を迎える。

パーソナリティ：矢島愛弥さん・矢島名月さん











スペシャルゲスト：CUUN編集長 仙石健一郎







1979年 宮城県仙台市出身。日本で唯一、毎月発行される『犬生と人生の記憶と記録を保存するラグジュアリードッグアパレル誌・CUUN』の編集長を務める。









ラグジュアリードッグアパレル誌・CUUNは、日本全国のドッグファッショニスタへお届けする最新のドッグアパレル情報を満載で、ドッグアパレル情報はもちろん、ストリートスナップやブティック情報なども豊富に掲載されている。

9月5日放送 ラジオ出演企業のご紹介

株式会社ドクターRe9 わんこの給食









獣医師、犬の管理栄養士が常駐のもと、開発段階から携わり、無添加手作りごはんで「わんこの健康と食への楽しみ」をサポートします。ヒューマングレードの食材を活かし、栄養バランスと食いつきを両立した冷凍お団子状フードが大人気！

わんこが飽きずに楽しめるフードローテーションのメニューも揃えており、今後も新メニューが続々登場予定です。

公式サイト：https://wankonokyusyoku.com/

PETHILLS









PET HILLSは、渋谷・外苑前に展開するペットサロン・ホテルです。特注のヒノキ風呂や炭酸泉シャンプーマシン、高級シャンプーなどを用いたリラクゼーションサービスが特長で、ペットと飼い主様に上質で安心できる時間を提供しています。

公式サイト：https://pethills-tokyo.com/

with Dogs club









with Dogs clubは、「愛犬と飼い主の暮らしをより豊かで、幸せにするサポートをしたい」という想いのもと誕生しました。入会・登録は無料で、ご登録いただくと、ドッグパーク那須の利用料割引、無料撮影会、イベント参加無料、那須の提携施設やオリジナル商品のクーポンなど、さまざまな特典をご利用いただけます。また、飼い主さん同士で口コミ情報を共有したり、オフ会のサポートを受けたりすることも可能です。

公式サイト：https://dogsclub.jp/

SUO pets





「いかに顧客のニーズを引き出し、高品質な製品を提供するか」がテーマの独自ノウハウと高い技術力。その研鑽をベースに環境を重視したサステナビリティなブランド［SUO］ではペット専用のクーリングアイテムを発表し、人をはじめペットや地球にやさしく安心・安全なアイテムを提供をしていくことを目標としています。

公式サイト： SUO｜株式会社 WIZ（ウィズ）

クレイケーキ nano





記念日や撮影用にぴったりなクレイケーキは、まるで本物のような美しい見た目と想いを込めたオーダーメイドで、世界に一つだけのアートケーキ。ギフトはもちろん、愛犬家さんやウェディング、お子様の誕生日にも喜ばれています。写真映えも抜群。色やデザインを自由に選べるオーダーメイドで、特別なケーキが叶います。愛犬との記念日や撮影にもぴったり。飾って楽しめる、想いを形にするアートです。

公式サイト： nano. lit.link

“ペット”が主役の情報エンターテイメント番組「にゃんドル☆わんドル」

愛らしいペットたちの姿やパフォーマンス映像を楽しみながら、ペットにとって良いサービスや商品情報、役立つ情報に触れることができる“ペット”が主役の情報エンターテイメント番組『にゃんドル☆わんドル produced by 8-P & PETNAVI』。







この番組は、渋谷クロスFMのサテライトスタジオから毎週第1金曜日18:00より公開収録でお送りしています。番組には、愛くるしい「にゃんドル☆わんドル」も参加し、ペット愛好家、ペット関連企業、専門家などのゲストとともに、番組を盛り上げています。 また、放送中から放送終了後にかけて、渋谷クロスFM局前にてペットを連れた飼い主の方々へのサンプリング配布も実施しています。ぜひ、放送当日は渋谷クロスFMサテライトスタジオ前にお越しいただき、一緒に番組をお楽しみください。

ラジオ番組の枠を超えたイベントも多数開催中

番組は2025年6月に放送1周年を迎え、番組の主役である「にゃんドル☆わんドル」と飼い主ママ・パパを中心としたリスナーコミュニティとして成長を続けています。

これまでにも番組放送の枠にとどまらず、「にゃんドル☆わんドル」・飼い主のママ・パパとともにクリスマス限定イベントや周年記念の特別イベントを開催してきました。今後も、番組の枠を超えた様々なイベントを企画し、皆様と一緒に楽しい時間を創り上げていきます。

放送1周年の番組後イベント

ラジオの放送開始1周年を記念して、2025年7月4日(金)の放送終了後に、リスナー参加型の記念イベントを開催。記念イベントには、25組以上のわんちゃん、ねこちゃんの飼い主さんが集まり、ケータリングの軽食を囲みながら、交流を楽しみました。



集合写真



観覧に来てくれたわんドル



→イベント詳細はこちらから

夏祭り‼パブリックビューイング

ラジオ放送に合わせ、渋谷クロスFMから徒歩9分のコミュニティスペースで番組パブリックビューイングを開催。夏祭り衣装に身を包んだ「にゃんドル⭐︎わんドル」も登場し、集まった皆さんと一緒にラジオ放送を満喫しました。

お祭モードのわんドル



夏らしい姿での撮影会も



クリスマス特別イベント「サンタと踊ろう」

愛犬・愛猫と一緒に、楽しいひとときを過ごせるクリスマスイベント「にゃんドル☆わんドル サンタと踊ろう」を開催。イベントには、38頭のわんちゃん、猫ちゃんが参加し、「ドッグダンス」や「にゃんドル☆わんドル大パレード」など様々なイベントを楽しみました。

ドッグダンスに参加するわんドル



クリスマス衣装での撮影会

→イベント詳細はこちらから

ペトナビについて

504名の獣医師と飼い主の声から誕生した、犬猫健康エンタメアプリ

お世話にまつわる記録や思い出を綴り、情報を一元化できます。

「うちの子と健やか楽しい毎日を」をテーマに、ペトナビアプリ3大機能の「健康」「思い出」「交流」を、アプリやイベントを通じて全国の犬猫と飼い主に提供します。

【CUFEIS株式会社】





代表取締役：永田博之

所在地：東京都港区新橋2丁目20番15号 新橋駅前ビル1号館319号室

創業：2021年10月

URL：https://cufeis-inc.com/

事業内容：ペット管理アプリ「ペトナビ」の開発・運営

Instagram：https://www.instagram.com/petnavi.official/

YouTube：https://www.youtube.com/@petnavi.official

アプリのダウンロードはこちら

IOS：https://onl.la/FZrSnDC

Android：https://onl.la/f87zxmJ

【株式会社8-P】





代表者：代表取締役 酒井 志寿花

所在地：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町8番21－1403号

設立：2023年10月31日

事業内容：PRマーケティングの戦略立案と実行URL：https://8-p.inc/

Instagram：https://www.instagram.com/8p.official/

YouTube：https://www.youtube.com/@8-P.official