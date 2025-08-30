¡ÚÂç´Ý²¼´ØÅ¹¡Û»ÔÀîÉð¤ÎÀ¤³¦ TAKESHI ICHIKAWA ART EXHIBITION¤ò³«ºÅ¡ª
Èá¤·¤ß¡¢°¦¡¢Ì´¡¢´õË¾¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡©¤È¼«¿È¤ËÌä¤¦¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥Æ¥£(¥Ïー¥È)¥¢ー¥È¡×
»ÔÀîÉð¤ÎÀ¤³¦ TAKESHI ICHIKAWA ART EXHIBITION¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2´ü¤¢¤ï¤»¤Æ35ÅÀ¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÀî Éð ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡¢²¼´Ø°é¤Á¡£1990Ç¯¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¡ÖAXIS(¥¢¥¯¥·¥¹)¡×¤òÀßÎ©¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ»ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤äÁÞ³¨¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ç³èÌö¡£2005Ç¯¡¢¡ÖµÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¡×¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±Â¨Æþ±¡¡£Ìµ¶Ý¼¼¤ÎÃæ¤ÇØÞÇº¤¹¤ëÆü¡¹¡£Ç÷¤êÍè¤ë»à¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤¬´ñÀ×Åª¤Ê²óÉüÎÏ¤òÀ¸¤ßÈ¾Ç¯¸å¤ËÂà±¡¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤ëÀ¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¡¢°¦¤ä¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£2008Ç¯Ëö¤è¤ê¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë²è¤Î¸ÄÅ¸¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£2009Ç¯8·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤ÎKRY»³¸ýÊüÁ÷ÏÈ¤è¤ê½Ð±é¡£2011Ç¯¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤¦¤â¼£ÎÅ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂà±¡¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤ÇÈá¤·¤ß¡¢°¦¡¢Ì´¡¢´õË¾¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡©¤È¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±ÉÁ¤¯¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥Æ¥£(¥Ïー¥È)¥¢ー¥È¡×-¡Ö»ÔÀîÉð¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£
¡ÎÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ï¡¡
2025Ç¯9·î2Æü(²Ð)～9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¢10:00-18:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00ÊÄ¾ì
2´ü¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨9·î12Æü(¶â)¤ÏºîÉÊÆþÂØÆü¤Î¤¿¤áÊÄÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÎÂè1´ü¡Ï9·î2Æü(²Ð)～11Æü(ÌÚ)¡¡É÷·Ê²è
¡ÎÂè2´ü¡Ï9·î13Æü(ÅÚ)～23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡¿·ºî²è
¡ýºî²ÈºßÏÍ½ÄêÆü
9·î2Æü(²Ð)¡¦6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)¡¦14Æü(Æü)¡¦15Æü(·î¡¦½Ë)¡¦20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)¡¦23Æü(²Ð¡¦½Ë)
Âç´Ý²¼´ØÅ¹3³¬Èþ½Ñ²èÏ¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÃÝºêÄ®4-4-10(JR²¼´Ø±Ø¤¹¤°)
