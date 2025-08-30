【Patou】パトゥが渋谷PARCOで2025年秋冬のポップアップイベントを開催
パリ発のファッションブランド「パトゥ（Patou）」は2025年8月29日(金)から11月3日(月・祝)まで、2025年秋冬コレクションのポップアップイベントを渋谷PARCO 2階 POP UP SPACE「CRACK」にて開催します。
「パトゥ」の2025年秋冬コレクションでは、緊迫感と高揚感をまとい、自信に満ちて歩む女性像が描かれています。黒・白・赤を基調に、メタリックボタンや光沢素材を用いた、都会的なライフスタイルに寄り添うエレガントなワードローブが揃っています。
秋冬らしいツイード素材のセットアップをはじめ、上質なウールとカシミヤをブレンドしたニットウェア、人気のリサイクルファイユのブラウスやスカートなど、これからの季節の装いを彩る豊富なラインアップをご用意。ぜひこの機会に「パトゥ」の新作を手に取り、ゆっくりとショッピングをお楽しみください。
PATOU POP-UP EVENT IN SHIBUYA PARCO
会期：8月29日(金)～11月3日(月・祝)
場所：渋谷PARCO 2階POP UP SPACE「CRACK」
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1
電話番号：070-9376-3127
PATOU AUTUMN WINTER 2025-26 COLLECTION PICK UP ITEMS
■SUSTAINABLE WOOL BLEND TWEED
サステナブルウールブレンドツイードを使用したコレクション。クラシックなツイードジャケットは、メタリックボタンでモダンにアップデートされ、Aラインミニスカートとの同色セットアップで上品さと抜け感を両立。ドレスは裾にバルーンシルエットを取り入れ、フェミニンさとモード感を兼ね備えた存在感のある一枚として、昼から夜までシームレスに着こなせます。赤・アイボリー・黒の3色展開で、シックにもドラマティックにも楽しめるラインアップです。
左から、ノーカラージャケット（税込\217,800）、ベルテッド クロップドジャケット （税込\297,000）、Aラインミニスカート（税込\129,800）、ファイユ ラッフルヘムドレス（税込\217,800）
■RECYCLED FAILLE IN SEASONAL COLORS
パトゥのシグニチャーファブリックであるリサイクルポリエステル製ファイユ。今季は深みのあるバーガンディと漆黒のブラックで展開され、シンプルでありながら存在感を放ちます。ギャザーを寄せたドラマティックなブラウスは、アシンメトリーフレアスカートやバミューダと合わせることでシックな佇まいを演出。ファイユをミックスしたジップドパーカーは、エレガンスにスポーティーな軽快さを加えた魅力的な一枚です。大きなシュシュは、ヘアアクセサリーとしてはもちろん、手首やバッグに添えることでスタイルをぐっと格上げしてくれます。
左から、ドローストリング トップス（税込\132,000）、バブル ブラウス（税込\132,000）、パーカー（税込\124,300）、ロングスカート（税込\170,500）
シュシュ（税込\20,900）
■SUSTAINABLE WOOL BLEND
時代を超えて愛されるミリタリーテーラリングを、パトゥらしい洗練された感性で再解釈したダブルブレストコート。存在感のあるJPモノグラムのメタルボタンと端正なカッティングが、着る人の佇まいを凛と引き立てます。クロップド丈は軽やかさとシャープさを、ロング丈はエレガントな存在感を演出。深みのあるマホガニーとシックなブラックの2色展開です。
左：クロップドダブルコート（税込\327,800）右：ダブルコート （税込\327,800）
■WOOL AND CASHMERE BLEND INTARSIA KNITWEAR
上質なウールとカシミアをブレンドしたインターシャセーター。フロントに施されたフェミニンなラウンドロゴとJPモノグラムが、シンプルなフォルムにモダンなアクセントを添えます。半袖の軽やかなクロップド丈から、秋冬らしいロングスリーブまで、幅広いバリエーションをご用意。ニュートラルなブラックやグレーに加え、フェミニンなピンク、洗練されたオフホワイト、リッチなキャメルなど豊富なカラーパレットで、スタイリングの可能性を無限に広げます。
上：クロップドセーター（税込\107,800）、下：セーター （税込\121,000）
Patouについて
1914年に誕生し世界中の女性を魅了したパリのブランド"ジャン・パトゥ"は、2020年に"パトゥ"として新たに甦りました。「ジャン・パトゥ～眠れる森の美女」の目を覚まさせたのは、数々の人気メゾンで経験を重ねた才能溢れるフランス人デザイナー 、ギョーム・アンリ（Guillaume Henry）。フレンチシックで美しいコレクションが揃います。またパトゥでは、サステナビリティへの取り組みを強化。国際認証の取れたオーガニックコットンやリサイクル素材の使用をはじめ、環境に配慮した製造工程でモノ作りを行っています。
【Patou 店舗一覧】
・表参道ヒルズ
150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10
表参道ヒルズ1F
03-6455-4810
・GINZA SIX
104-0061 東京都中央区銀座6-10-1
GINZA SIX 3F
070-1809-2700
・伊勢丹新宿
160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
伊勢丹新宿店 本館3F
03-5919-0810
・名古屋松坂屋
460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1
松坂屋名古屋店 南館1F
052-684-7810
・ジェイアール名古屋タカシマヤ
450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F
052-566-8259
・京都高島屋S.C.
600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52
京都高島屋S.C. 2F
075-279-2455
・阪急うめだ本店
530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7
阪急うめだ本店 3F
06-6313-7850
・ONE FUKUOKA BLDG.
810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-11-1
ONE FUKUOKA BLDG. 2F
092-725-7810
・I Z A Tokyo
107-0062 東京都港区南青山5-8-3
03-3486-0013
・I Z A Osaka
550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-19
06-6533-7877
@Patou #Patou #パトゥ
問い合わせ先： I Z A カスタマーサービス
0120-135-015