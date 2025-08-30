松山市でテレワーク専用ワークスペースが無料利用可能に！
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢 孝則）は、P・SPO会員向けに利用できる「テレワーク・Zoomミーティングルーム」専用サイトを公開しました。本サイトでは、松山市内で無料・予約制にて利用可能な防音ワークスペースの情報を発信し、リモートワークやオンライン会議、Web面接など多様な働き方をサポートします。
松山市のテレワークブース
サイト開設の背景
テレワークやオンライン会議の普及により、自宅以外に集中できる仕事環境を求める声が増加しています。特に松山市では「静かなワークスペースを確保したい」「Zoomミーティングの際に安心して利用できる場所が欲しい」といったニーズが高まっています。
こうした課題に対応するため、三福グループではP・SPO会員限定の「テレワーク・Zoomミーティングルーム」を整備し、このたび専用情報サイトを新たに開設しました。
サイトの特徴
松山市で利用できるテレワーク環境をわかりやすく紹介
・Web会議、Zoom面接、オンライン授業、動画配信など幅広い用途を提案
防音・Wi-Fi・電源完備の快適スペースを案内
・集中して作業できる個室仕様を写真や説明で掲載
無料・予約制で誰でも使いやすい導線設計
・P・SPO会員であれば追加料金なし、オンラインで簡単予約
今後の展望
三福グループは、「地域の暮らしをより豊かに」をテーマに、働く人や学ぶ人のライフスタイルに合わせたサービスを拡充してまいります。
本サイトを通じて、松山市における新しい働き方を支える拠点づくりを進め、地域活性化にも寄与していきます。
サイト情報
サイト名：テレワーク・Zoomミーティングルーム
公開日：2025年8月
URL：https://pspo.jp/telework/
会社概要
会社名：株式会社三福ホールディングス
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3 三福本社ビル3F
代表者：代表取締役 中矢 孝則
事業内容：不動産、ホテル・旅館運営、スポーツ・フィットネス、飲食、地域活性事業 ほか
URL：https://www.sanpuku.co.jp/