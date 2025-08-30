松山市でテレワーク専用ワークスペースが無料利用可能に！

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢 孝則）は、P・SPO会員向けに利用できる「テレワーク・Zoomミーティングルーム」専用サイトを公開しました。本サイトでは、松山市内で無料・予約制にて利用可能な防音ワークスペースの情報を発信し、リモートワークやオンライン会議、Web面接など多様な働き方をサポートします。

サイト開設の背景

松山市のテレワークブース

テレワークやオンライン会議の普及により、自宅以外に集中できる仕事環境を求める声が増加しています。特に松山市では「静かなワークスペースを確保したい」「Zoomミーティングの際に安心して利用できる場所が欲しい」といったニーズが高まっています。

こうした課題に対応するため、三福グループではP・SPO会員限定の「テレワーク・Zoomミーティングルーム」を整備し、このたび専用情報サイトを新たに開設しました。

サイトの特徴

松山市で利用できるテレワーク環境をわかりやすく紹介

・Web会議、Zoom面接、オンライン授業、動画配信など幅広い用途を提案

防音・Wi-Fi・電源完備の快適スペースを案内

・集中して作業できる個室仕様を写真や説明で掲載

無料・予約制で誰でも使いやすい導線設計

・P・SPO会員であれば追加料金なし、オンラインで簡単予約

今後の展望

三福グループは、「地域の暮らしをより豊かに」をテーマに、働く人や学ぶ人のライフスタイルに合わせたサービスを拡充してまいります。

本サイトを通じて、松山市における新しい働き方を支える拠点づくりを進め、地域活性化にも寄与していきます。

サイト情報

サイト名：テレワーク・Zoomミーティングルーム

公開日：2025年8月

URL：https://pspo.jp/telework/



会社概要

会社名：株式会社三福ホールディングス

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3 三福本社ビル3F

代表者：代表取締役 中矢 孝則

事業内容：不動産、ホテル・旅館運営、スポーツ・フィットネス、飲食、地域活性事業 ほか

URL：https://www.sanpuku.co.jp/

