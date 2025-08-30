¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 8·î30Æü³«ºÅ ¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 8·î30Æü³«ºÅ ¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤ÎÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.youtube.com/@tleague
¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
tleague.jp/ticket/
¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=1149