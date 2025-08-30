【世代別調査】30代働き盛り世代の対面コミュニケーション～重視されるのは正確さ・信頼・迅速さ～(ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ)

株式会社eclore

近年、リモートワークやオンラインツールの普及により、働き方は業務や状況に応じて対面とオンラインを使い分けるのが当たり前になりました。組織の実務を支える30代のビジネスパーソンが、対面コミュニケーションをどう評価し、どの場面で必要と捉えているのかは、チームワークや意思決定を考えるうえで重要な論点です。

こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するBtoBビジネスマッチングサイト『エミーオ』（https://emeao.jp/guide/post-51267/(https://emeao.jp/guide/post-51267/) ）は、30代の会社員100名を対象にアンケートを実施しました。対面コミュニケーションを「どの程度重視するか」「なぜ重視するか」「どの場面で活用するか」の3点から検証し、その認識と実態を明らかにしました。

本記事では、調査結果をもとに現場のリアルを読み解きます。コミュニケーション設計やチーム運営の意思決定精度を高め、組織全体の連携力や定着率の向上につながるヒントをお届けします。

▼調査項目

◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度

◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由

◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面

◆ まとめ：30代が捉える対面コミュニケーションの現在地

調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。

調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）

調査結果3：仮に対面で行う場合、特に効果的だと感じる場面を教えてください。（複数回答可：注2）

まとめ：30代が捉える対面コミュニケーションの現在地

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 最も多かったのは「ある程度重要」と答えた層で45.0％（45人）を占め、オフィスにおける対面コミュニケーションを一定の価値があると考えている人が多いことが分かります。- 次いで「非常に重要」とした人が25.0％（25人）にのぼり、全体の約7割が対面を重視する傾向を示しました。- 一方で「全く重要ではない」は22.0％（22人）、「あまり重要ではない」は8.0％（8人）となっており、少数ながらも対面コミュニケーションの必要性を感じていない層も存在していることがうかがえます。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」で44.3％（31人）を占め、対面コミュニケーションの最大の価値は認識の齟齬を防ぎ、確実な情報伝達を可能にする点にあることが分かります。やはり正確さを求める場面では、オンラインよりも対面の方が安心感が強いといえるでしょう。- 次いで「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」が40.0％（28人）となり、相手の感情やニュアンスを理解するうえでの強みが評価されていることがうかがえます。- 「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」と「その場で疑問や課題を解決でき、意思決定が早い」がいずれも37.1％（26人）にのぼり、心理的な安心感や業務上の効率性という両面から対面の有用性が意識されているのが特徴です。- 一方で「チームの一体感や協力体制を強化できる」は17.1％（12人）、「偶発的な会話（雑談）から新しい発想や情報が生まれやすい」は15.7％（11人）と一定の支持があるものの上位項目に比べると割合は低く、日常業務に直結する要素ほど重視されていないことが分かります。- さらに「会社の文化や価値観を共有・体感しやすい」（2.9％、2人）や「対面だとモチベーションが上がる」（4.3％、3人）は少数にとどまり、組織文化や感情面での効果は全体として限定的に受け止められているといえます。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが有効だと感じる場面をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「トラブル発生時や緊急対応」で37.0％（37人）を占め、予期せぬ事態においては迅速かつ確実な意思疎通が求められるため、対面でのやり取りが重要視されていることが分かります。- 続いて「顧客・取引先との初対面や重要商談」が26.0％（26人）、「部署間・職種間での調整や連携が必要な場面」が25.0％（25人）と並び、社外との信頼構築や社内での連携強化など、ビジネスの要所で対面が重視されていることがうかがえます。- 一方で「新規プロジェクトや施策の立ち上げ」は18.0％（18人）、「評価面談や1on1などフィードバック重視の場面」は14.0％（14人）にとどまり、対面が必須とまでは認識されていないことが示されています。- さらに「ブレインストーミングや創造的な議論」（6.0％、6人）や「全社会議・社内行事など文化・価値観の共有」（5.0％、5人）は少数派にとどまり、日常業務に直結しない領域では対面の優先度が低い傾向が見られました。- また、「該当なし（思い当たらない）」を選んだ人も31.0％（31人）と比較的多く、状況に応じてオンラインで十分対応できると考える層が一定数存在していることも特徴的です。- 今回の調査から、30代における対面コミュニケーションは「誤解を防ぎ、スムーズに意思疎通できる」「相手の感情や非言語的な情報を受け取りやすい」といった正確性や信頼性を重視する点で高く評価されていることが分かりました。- とくにトラブルや緊急時、重要な商談や社内調整など、迅速かつ確実な判断が求められる場面では対面の価値が強く意識されています。- 一方で、ブレインストーミングや社内行事など創造性や文化共有を重視するシーンでは優先度が低く、オンラインで代替可能と考える人も一定数存在しました。- さらに「該当なし」とした層が3割にのぼる点からも、状況や目的に応じてオンラインと対面を柔軟に使い分ける意識が広がっているといえます。- 総じて、30代にとって対面コミュニケーションは「いつでも必要」ではなく、「重要な意思決定や信頼構築に不可欠な手段」として選択的に位置付けられていることが明らかになりました。今後はオンラインと対面のハイブリッドな活用を前提に、それぞれの強みをどう組み合わせるかが組織運営やビジネスの成果を左右するカギになりそうです。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年8月13日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 30～39歳の男女100人

