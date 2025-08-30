静岡・人宿町にタルト専門店 「TOWARI The Crafted Crust」、2025年9月20日(土)グランドオープン！

株式会社創造舎

株式会社創造舎（本社：静岡市葵区人宿町／代表取締役：山梨洋靖）は、2025年9月20日(土)、静岡市葵区人宿町にタルト専門店 「TOWARI The Crafted Crust（トワリ ザ・クラフテッド クラスト）」 をオープンいたします。

本店舗のタルトは、恵比寿・虎ノ門ヒルズ、そして東京駅構内「グランスタ東京」で人気のタルト専門店「AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）」を展開する、ウッズ株式会社 代表取締役・五條敦広（ごじょう あつひろ）氏 の監修によって誕生しました。

『TOWARI』とは？

・ 「十割＝100%」を意味し、粉から生地を仕込む1から10まで“手仕事”のクラフト感を表現。

・ 「toi（あなた：フランス語）」の響きを重ね、フランスの本場感と親しみを込めました。

『ブランドコンセプト』

TOWARI＝十割＝100% 粉から仕込み、毎朝焼き上げる、出来立ての生地のタルト専門店。

小腹を満たすためでも、写真のためでもない――

「美味しいタルトを食べて、幸せな気持ちになってほしい」という純粋な想いを込めて

粉から仕込んだ、それぞれのタルト生地を、毎朝店内で丁寧に焼き上げています。

タルト好きも驚く“本物の味”、ぜひご堪能ください。

店舗概要

・ 店名：TOWARI The Crafted Crust（トワリ ザ・クラフテッド クラスト）

・ 所在地：静岡県静岡市葵区人宿町2-5-1 EZAKI SOZOSYAキネマ館1F

・ 電話番号：070-3167-7617

・ Email：tarte.sozosya@gmail.com

・ Instagram： @towari_thecraftedcrust

・ オープン日：2025年9月20日(土)

⸻

■監修者プロフィール

五條 敦広（ごじょう あつひろ）氏

ウッズ株式会社 代表取締役。タルト専門店「AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）」を展開。

恵比寿本店を2020年に、虎ノ門ヒルズステーションタワー店を2023年にオープン、その後グランスタ東京店を2024年秋に展開するなど、都心で注目を集める店舗を増やす。

⸻

【デザインオフィス創造舎】

医院、クリニックをはじめ、オフィス、店舗等の意匠設計・施工を主軸に、まちづくりとして本社を構える府中宿 人宿町エリアを舞台に、人が宿り、日本で一番人情深いまちを目指す「OMACHI創造計画」の他、「創る・遊ぶ・学ぶ・触れる・観る・味わう」ことができる国内最大級の工芸体験型施設「駿府の工房 匠宿」(静岡市指定管理業務)を中心とした鞠子宿 匠宿エリアの開発事業を行っています。



▶デザインオフィス創造舎 HP https://sozosya.co.jp/