『2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in JAPAN』本日18時よりファンクラブ2次先行(抽選)受付開始！
『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』をはじめ、『トラウマコード』『広場』『巫女と彦星』など話題作への出演で注目を集めるチュ・ヨンウが、デビュー後初のアジアファンミーティングツアー 『2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in JAPAN』を開催いたします。
さらにファンの皆さまの熱い関心に応え、日本では2都市での開催が決定！
また、ファンミーティング当日は、公演に加え、VIP特典としてグループフォト撮影会&限定グッズお渡し会の実施も決定！一般チケットの方にも、チュ・ヨンウを身近に感じられるお見送り会をご用意しております。
皆さまが心待ちにしていたファンミーティングで忘れられない思い出を作りましょう♪
ファンクラブ2次先行(抽選)は本日8月30日(土)18:00よりスタート！
また、現在ファンクラブへご入会（ご入金）いただいた方もお申込み可能ですので、この機会にぜひお申し込みください。
【公演タイトル】
2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in JAPAN
【公演スケジュール】
■大阪 / グランキューブ大阪
2025年11月16日(日) 開場16:00/開演17:00
■埼玉 / 大宮ソニックシティ 大ホール
2025年12月27日(土) 開場16:00/開演17:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■VIPチケット
\19,800(税込)
〈VIPチケット特典〉
・グループフォト撮影会
・限定グッズお渡し会
■一般チケット(お見送り会付き)
\13,800(税込)
※未就学児入場不可
※別途プレイガイドの手数料がかかります。
※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。
※各特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。
【枚数制限】
1名様につき各公演4枚まで
※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。
【ファンクラブ先行2次(抽選)】
受付期間：2025年8月30日(土) 18:00 ~ 2025年9月7日(日) 23:59
当選発表：2025年9月11日(木) 18:00~
※ファンクラブ先行期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。
※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。
※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。
※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。
【チケット販売スケジュール】
■プレイガイド先行1次(先着)
受付期間：2025年9月15日(月・祝) 18:00 ~ 2025年10月5日(日) 23:59
■プレイガイド先行2次(先着)
受付期間：2025年10月8日(水) 18:00 ~ 2025年10月22日(水) 23:59
■一般販売(先着)
受付期間：2025年10月28日(火) 18:00 ~ 各公演前々日まで
※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。
■問い合わせ
チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局
support@chooyoungwoo.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。
チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト：https://chooyoungwoo.jp/
チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル X：https://x.com/ChooYoungWoo_JP