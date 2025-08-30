【LED照明の2027年問題に備えて】磐田市(静岡)がLED照明器具への買い替え促進キャンペーンを9月1日から実施

磐田市役所

磐田市は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて市民を対象とした「いわたLED照明買替キャンペーン」を9月1日(月)から実施しています。

購入費用の一部を補助することで、2027年に製造と輸出入が禁止される一般照明用蛍光ランプからの切り替えを促すとともに、各家庭での消費電力や費電力やCO2排出量の削減も狙いです。

補助金総額

3,000万円

主な補助の要件

１.市内に住所があり、市税の滞納がないこと

２.申請者が自ら居住する建物に設置すること

３.市内店舗で購入したものであること

補助対象と金額

購入および申請期間

購入期間：令和7年4月1日～令和8年1月9日

申請期間：令和7年9月1日～令和8年1月9日 ※予算がなくなり次第終了

見込まれる効果

１.消費電力削減量・・・126.8万kWh/年（約320世帯分の年間消費電力）

２.電気料金削減額・・・3,700万円/年（約280世帯分の年間電気料金）

３.CO2排出削減量・・・560t/年（約220世帯分の年間CO2排出量）

対象となるLED照明器具など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

磐田市ホームページ :https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyou_hozen/kankyou/1015406.html