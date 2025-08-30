大阪市・梅田エリアに“みのり”を届ける八百屋『minori farm（みのりファーム）』が野菜の日・8月31日に誕生！オープン記念として、新米（コシヒカリ）の特別価格での購入予約も受付開始。

株式会社M＆A

株式会社Ｍ＆Ａ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：三谷勇祐）は、大阪市北区・梅田エリアで運営してきたセレクトショップ『栞～siori～』を、2025年8月31日（日）に『minori farm（みのりファーム）』としてリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

『minori farm（みのりファーム）』では、「ゆず」と「野菜」の魅力をさらに深く追求。自社農園である『みのり農園』（京都府南丹市）で農薬を使わずに育てた野菜の販売はもちろん、2.3万人が来場した日本史上最大規模の農業イベント『にっぽん青果祭』を主催することで繋がった全国47都道府県の農家と連携しての多様な野菜・米の受注販売にも注力し、皆様の食卓に彩りと健康をお届けします。8月31日には、リニューアルオープン記念として、新米（コシヒカリ）の農家直送ならではの特別価格での購入予約も受付開始いたします。

■リニューアルの背景

『minori farm（みのりファーム）』のロゴ

これまで『栞～siori～』は、オーガニック製品などを取り扱うことで、お客様の健康な暮らしをサポートしてきました。今回のリニューアルでは、その理念を継承しつつ、お客様の日々の生活とより密接に関わる「農業」に軸足を置きます。

今回『minori farm（みのりファーム）』へ生まれ変わることを決定したきっかけは、「より多くの”みのり”をお客様に直接届けたい」という想いが生まれたことです。

自社で運営する京都府南丹市の『みのり農園』での経験や、2日間で2.3万人が来場した主催イベント『にっぽん青果祭』を通じて出会った全国の素晴らしい農家との繋がりを通して、この想いがだんだんと強くなっていき、今回のリニューアルに踏み切りました。

今後は「ゆず」と「野菜」というコンセプトをこれまで以上に前面に打ち出し、生産者の顔が見える、安心で美味しい食の拠点を目指します。

■『minori farm（みのりファーム）』の3つの特長

『みのり農園』での農作業の様子自社農園『みのり農園』直送！採れたての新鮮野菜

京都府南丹市の豊かな自然の中で、スタッフが丹精込めて育てた野菜を店舗へ直送します。スーパーではなかなか見かけない珍しい野菜も取り扱っていて、新鮮野菜ならではの彩りや味わい、旬の野菜が持つ本来の味の濃さ、みずみずしさをお楽しみいただけます。

『第1回にっぽん青果祭』での『みのり農園』ブース全国47都道府県の”みのり”と繋がる！新しい八百屋のカタチ

『みのり農園』の野菜だけでなく、主催イベント『にっぽん青果祭』などを通じて関係を築いた全国各地の農家から、こだわりの野菜や果物、米などを仕入れ、受注販売も実施していきます。都市部にいながら日本中の多様で個性的な”みのり”に出会える。『minori farm（みのりファーム）』は、そんな新しい食のプラットフォームを目指します。

心と体を癒す「ゆず」商品も充実

『栞～siori～』時代から特にご好評いただいている、希少な「実生（みしょう）ゆず」を活かした商品も引き続き展開・拡充していきます。実生ゆずとは、接ぎ木ではなく種から15年以上の歳月をかけて育ったゆずのことで、力強く奥深い香りが特長です。『minori farm（みのりファーム）』では、ゆずの豊かな風味を最大限に活かしたゆずポン酢やドリンク、スイーツなどを取り揃え、爽やかな香りで日々の暮らしに潤いと彩りを提供します。

■リニューアルオープン記念で新米（コシヒカリ）の特別価格での予約受付も開始

『にっぽん青果祭』で繋がった農家の中には、米農家の方もいらっしゃいます。その繋がりを活かして、リニューアルオープン記念として新米（コシヒカリ）の農家直送ならではの特別価格での購入予約を開始いたします。新米のお渡しは10月ごろを予定しており、美味しいお米をお得にご購入いただくことができる貴重な機会です。特別価格でのご予約は予定数に達し次第終了となるため、お求めの方はお早めにご来店・ご予約くださいませ。

■今後の展望

『minori farm（みのりファーム）』は、単なる八百屋ではなく、お客様と全国の生産者を繋ぐコミュニティハブとなることを目指します。将来的には、オンラインでの受注販売システムの強化や、生産者を招いての店舗イベントなども企画し、日本の農業・第一次産業の活性化にも貢献していきます。

『にっぽん青果祭』

直近では、9月13日(土)・14日(日)に開催する『第二回にっぽん青果祭』でも、主催者としてのみならず、『minori farm（みのりファーム）』と『みのり農園』の各ブースを出店いたします。新鮮な野菜などの自慢の商品を取り揃えてお待ちしておりますので、ぜひお立ち寄りください。

■イベント主催・出店情報

イベント名： 第二回にっぽん青果祭

開催日時：2025年9月13日(土)・14日(日)

13日(土)11:00～19:00

14日(日)11:00～19:00

場所：グラングリーン大阪 ステッププラザ

梅田スカイビル ワンダースクエア

主催：にっぽん青果祭実行委員会

後援：大阪市

農林水産省農産局

出店内容： 『minori farm（みのりファーム）』ブースでは主に実生ゆずの商品を、『みのり農園』ブースでは新鮮野菜や関連商品を販売します。

■新店舗情報

店舗名： minori farm（みのりファーム）

オープン日： 2025年8月31日(日)

所在地： 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目13番地4 1F

アクセス： JR大阪駅より徒歩10分

営業時間： 11:00～18:00

定休日： 不定休（SNS等で告知）

公式Instagram：minori_farm_umeda