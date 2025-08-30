【京都高島屋】歴代の担当者が全国津々浦々をめぐり、歳月をかけて集めてきた美味が一堂に。「第45回 グルメのための味百選」を9月3日(水)から開催いたします。

株式会社高島屋

■会 期 ： 2025年９月3日（水）～9日（火）（７日間）

■会 場 ： 京都高島屋S.C.（百貨店）７階催会場・グランドホール

■営 業 時 間 ： 午前10時～午後８時 （最終日は午後５時閉場）

■出展店舗数 ： 約60店舗

京都高島屋では、9月3日から「第45回 グルメのための味百選」を開催いたします。「味百選」は、歴代の仕入れ担当者が全国津々浦々をめぐり、作り手の想いと向き合いながら、歳月をかけて美味の数々を集めてきた当社の歴史ある催です。百貨店ならではのラインアップで各地の食材や食品、人気の名店が一堂に揃います。

実演やイートインで出来立ての美味を楽しめます。

(写真上) ばらちらし（１折） 4,860円 (写真中) 太巻（1本） 4,320円 (写真下) 穴子棒寿司（１本） 3,240円多くの文化人に愛された江戸前鮨の名店

アワビやエビ、コハダなど、贅沢なネタが美しく盛り付けられた「ばらちらし」は格別の味わいです。手みやげとしても愛される「太巻」や「穴子棒寿司」も登場します。

銀座 久兵衛（東京都中央区）

※イートインの展開はございません

海鮮車海老天へぎそば（1人前）2,860円（各日40食限り）ツルツルとした食感と弾力のあるコシが特徴の新潟の名物をお食事処で

海藻の布乃利（ふのり）をつなぎに使用し、ツルツルとした食感と弾力のあるコシが特徴の新潟の名物「へぎそば」です。※高島屋限定

小嶋屋総本店（新潟県十日町市）

お食事処営業:午前１０時３０分～午後７時３０分※最終日は午後４時３０分（ラストオーダーは各３０分前）

第45回を記念した高島屋限定商品が登場

味百選45回記念重箱 （1折）5,400円

歴代バイヤーが日本各地で見つけた“食の逸品”が集まる「味百選」。第45回を記念し、味百選に出品する１２店舗から各店自慢の逸品を１つの折箱に詰め合わせました。

※9月3日・6日・7日は各日50折限定 ※9月4日・5日・9日は各日30折限定 各日正午からの販売

【内容】〈味の牛たんの喜助〉牛たん（しお味） 〈一湖房〉合鴨ロース 〈明石下村商店〉だし巻き

〈本家留蔵〉極ハマグリ 〈羽根さぬき本舗〉和三盆 〈楢下宿丹野こんにゃく〉メンマこんにゃく煮

〈あゆの店きむら〉小あゆ煮 〈野櫻山葵漬〉わさび漬け 〈京つけもの 村上重本店〉胡瓜のしば漬

〈久羅沙喜〉牡蠣の甘露煮 〈銀座久兵衛〉太巻・穴子棒寿司 〈近江牛毛利志満〉近江牛ステーキ

七年物 蔵囲利尻昆布（150ｇ） 5,616円［50点限り］第45回を記念し、蔵囲利尻昆布の“七年物”を特別にご用意しました

熟成した風味をお楽しみください。

奥井海生堂 福井県敦賀市

※高島屋限定

海の幸や山の幸、地元の素材を使用した逸品

すき焼き重弁当（1折） 2,970円しっとりとした脂付きとキメの細かい肉質が特徴の近江牛のお弁当

人気のすき焼きや、牛肉大和煮などを一緒に盛り込んだお弁当です。※高島屋限定

近江牛 毛利志満 滋賀県近江八幡市

やまがたサンド（4切/箱入）1,469円［各日30点限り］山形県産「つや姫」の米粉を使用したふわふわのスポンジ生地

山形県産「つや姫」の米粉を使用したふわふわのスポンジ生地で、旬の果実とホイップクリームでサンドしました。※高島屋限定

老舗 長榮堂 山形県山形市

（写真左）タコのつまみ天(1パック/120ｇ)648円［各日50パック限り （写真右）宇和島じゃこ天（5枚入）1,134円宇和島名物のじゃこ天。おやつや晩酌のお供に

愛媛県で獲れた新鮮な真ダコを使用したタコ天と、新鮮な小魚を骨、皮ごとすり身にした宇和島名物のじゃこ天です。

宇和島 安岡蒲鉾 愛媛県宇和島市

（写真上）子持ちあゆの塩焼き(1尾)864円 （写真下）子持ち稚あゆの塩焼き(8尾入)2,592円［各日20セット限り］一尾ずつ丁寧に踊り串を打ち、直火で香ばしく焼き上げました

卵を抱えた子持ちあゆに職人が一尾ずつ丁寧に踊り串を打ち、直火で香ばしく焼き上げました。

あゆの店きむら 滋賀県彦根市

高島屋限定 希少品種「成里乃」ブレンド 抹茶「匠」(15g) 3,024円［100点限り］希少品種を合組した、旨みと風味が豊かな抹茶を数量限定で特別に

明治8年から続く、京都御所南の老舗茶舗から、希少品種を合組（ごうぐみ）した、旨みと風味が豊かな抹茶を数量限定で販売いたします。

柳桜園茶舗 京都市中京区

（写真上）羽根さぬき 干支・午(19個入) 2,160円 （写真下）新 お月見(38個入) 1,944円伝統の技が創り出す、繊細な口どけの和三盆

伝統の技が創り出す、繊細な口どけの和三盆。来年の干支「午」のパッケージでお届けします。

和三盆 羽根さぬき本舗 香川県東かがわ市

オードブルセット(1折)1,944円［各日20折限り］自然豊かな高山市清見にて製造しました

肉の旨みが引き出された、工房の人気商品を詰め合わせたオードブルセットです。

キュルノンチュエ 岐阜県高山市

あの味、この味、心ときめくクッキーめぐり。味百選会場内で約30ブランドが集まるクッキーマーケットを開催します！

「味百選」会場内でクッキーマーケットを開催いたします。美しいデザインの缶を開けるといろんな形のクッキーがぎっしり。鳥やお花の型抜きクッキーをはじめ、しぼり出しやアイスボックス、さらには甘いクッキーだけでなく、おつまみにもなるようなクッキーなどバリエーションも豊富です。会期中は約30ブランドのクッキーが勢揃い。クッキー缶はコレクションアイテムにもなっており、食べた終わったあとも楽しめます。

【写真の商品】

１、［ラ・マーレ・ド・チャヤ］クッキーS(280g) 2,800円

２、［ラ・クラシック］フール・セック・クラシック・ミディ(265g) 4,104円 〈80缶限り〉

３、［マリベル］ミニワンダートレジャー缶(9種類／180g) 3,800円

４、［トゥシェドゥボワ］フールセック パリ缶(250g) 4,201円 〈各日80缶限り〉

５、［アンリブレ］古都の彩り(1缶) 3,564円

６、［パヴェアルチザン］〈バトン〉お米のブールドネージュ詰合せ(6種入) 4,320円

７、［ケイタマルヤマ］詰め合わせクッキー缶(Oriental Flower)(44個入 4,860円

８、［アイシングクッキーズトビラ］秋のトビラ缶(190g) 3,996円 〈各日15缶限り〉

９、［メゾン・ド・プティ・フール］プティ・フール・セック M(9種入) 3,780円

２、５、８・・・ 京都高島屋S.C.限定

４、６、７・・・ 京都高島屋S.C.初出品

以上