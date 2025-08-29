『ガンダム45周年×初音ミク』コラボプロジェクトより、イラストレーター・neco氏デザイン「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした「初音ミク」フィギュアが登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

■Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：27,500円(税込)

□発売日：2026年6月予定

□ブランド：メガハウス

【スケール】1/7

【サイズ】全高約270mm・全幅約270mm・奥行約170mm

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体…1

・専用台座…1

原型製作：イヌイ

彩色：えこし

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにてイラストレーター・neco氏によってデザインされた「ウイングガンダムゼロEW」をモチーフにした初音ミクが1/7スケールでLuceaシリーズに登場！

台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめられております。

繊細でボリューム感のある造形を是非お手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)SOTSU・SUNRISE

(C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

【店舗情報】

