『ガンダム45周年×初音ミク』コラボプロジェクトより、イラストレーター・neco氏デザイン「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした「初音ミク」フィギュアが登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190230&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：27,500円(税込)
□発売日：2026年6月予定
□ブランド：メガハウス
【スケール】1/7
【サイズ】全高約270mm・全幅約270mm・奥行約170mm
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体…1
・専用台座…1
原型製作：イヌイ
彩色：えこし
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにてイラストレーター・neco氏によってデザインされた「ウイングガンダムゼロEW」をモチーフにした初音ミクが1/7スケールでLuceaシリーズに登場！
台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめられております。
繊細でボリューム感のある造形を是非お手元でお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)SOTSU・SUNRISE
(C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net
【店舗情報】
