『ガンダム45周年×初音ミク』コラボプロジェクトより、イラストレーター・neco氏デザイン「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした「初音ミク」フィギュアが登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



●Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190230&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



【製品情報】


□参考価格：27,500円(税込)


□発売日：2026年6月予定


□ブランド：メガハウス


【スケール】1/7


【サイズ】全高約270mm・全幅約270mm・奥行約170mm


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体…1


・専用台座…1



原型製作：イヌイ


彩色：えこし



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。




















「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにてイラストレーター・neco氏によってデザインされた「ウイングガンダムゼロEW」をモチーフにした初音ミクが1/7スケールでLuceaシリーズに登場！


台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめられております。


繊細でボリューム感のある造形を是非お手元でお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)SOTSU・SUNRISE


(C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net



