暮らしに合わせて選べる3つの冷蔵庫 ― ハイセンスから新シリーズ登場！

ハイセンスジャパン株式会社

世界160以上の国と地域で展開するグローバル家電メーカーのハイセンスは、その豊富な経験と知識を活かし、日本のライフスタイルに合わせて開発した新冷蔵庫「HR-K260KW/B」「HR-K230KW/B」「HR-D13K5W/B/S」を発売します。

「容量は欲しいけれど、設置スペースに限りがある」そんな声に応えるために生まれたラインナップ。

使いやすさと設置性、そして毎日の食生活をより豊かにする機能を兼ね備えています。

“ちょうどいい”を叶える、みんなの冷蔵庫― HR-K260KW/B

作り置きやまとめ買いにも十分対応できる容量257L。

高さは142cmに抑えられており、小柄な方でも最上段まで手が届きやすい設計です。さらに、冷蔵庫の上に電子レンジを置いても快適に使えます。

冷凍室は84Lの大容量で2段トレイの構造は整理がしやすく、急速冷凍機能で食材の美味しさを逃しません。

ファン式自動霜取りや、約20dB※2の静音設計で、リビングと一体の空間でも快適にお使いいただけます。

HR-K260KW(ホワイト)

スリムボディに、しっかり容量と省エネ性能 ― HR-K230KW/B

奥行きわずか557mm。スリム設計ながら、容量232Lを確保しています。

冷蔵室160L、冷凍室72Lと、単身から二人暮らしまで安心の収納力。

省エネ基準達成率128％を誇り、毎日の電気代も安心。

設置性・機能性・経済性の三拍子がそろった、スマートな一台です。

HR-K230KW(ホワイト)

コンパクトなのに頼れる容量。新生活に最適な一台 ― HR-D13K5W/B/S

容量135L、高さ113cmのコンパクト設計で、ワンルームでも圧迫感を与えません。

天面には電子レンジも置けるため、限られたキッチン空間を有効に活用できます。

冷蔵室86Lには高さ調整可能な棚を採用。冷凍室は49Lの大容量で、まとめ買いした冷凍食品もしっかりストックできます。

約23dB※2の静音設計は、ワンルームでの暮らしを快適にします。

ホワイト・ブラック・スペースグレイの3色展開で、お部屋のインテリアにも自然に溶け込みます。

HR-D13K5W(ホワイト)

カラーバリエーション

「HR-K260K」「HR-K230K」は ホワイト／ブラックの2色展開。

「HR-D13K5」は ホワイト／ブラック／スペースグレイの3色展開。

お部屋のインテリアやライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

HR-K260KB(ブラック)HR-K230KB(ブラック)HR-D13K5B(ブラック)HR-D13K5S(スペースグレイ)

まとめ

暮らしのかたちに合わせて選べる、3つの新冷蔵庫。

・ バランスの取れた万能モデル「HR-K260KW/B」 実売価格：54,800円

・ 設置性に優れたスリムモデル「HR-K230KW/B」 実売価格：44,800円：

・ コンパクトで頼れる一人暮らしモデル「HR-D13K5W/B/S」 実売価格：32,800円

Amazon商品リンク：https://www.amazon.co.jp/stores/page/AE1E1360-B23F-4E7C-A1EC-DA4E0BB5AE9C?channel=PRtimes

いずれも高い省エネ性能と静音性を備え、日々の暮らしを快適に彩ります。

ハイセンスの冷蔵庫とともに、あなたの新しい生活がはじまります。

※容量の数値はすべて定格容量になります。

※2 JIS C9607規定の騒音試験による（周囲温度20℃安定運転時）

※該当商品はアマゾンのみ販売