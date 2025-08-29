プロeスポーツチーム「REJECT」TEAMFIGHT TACTICS部門を新設、選手4名が加入
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、このたびTEAMFIGHT TACTICS（以下、TFT）部門を新設し、4名の選手が新たに加入したことをお知らせいたします。
REJECT TFT部門は、国内主要大会および国際大会出場を見据え、TACTICIAN’S CROWNの舞台を目標に始動します。
【REJECT TFT部門 ロスター】
■ りーり（@riritftlol(https://x.com/riritftlol)）
■ fandel（@vander_sar_cd(https://x.com/vander_sar_cd)）
■ HiROKK（@HirokkTft(https://x.com/HirokkTft)）
■ kinu（@kinuikun(https://x.com/kinuikun)）
【選手コメント】
■ りーり
EWCに出たい！頑張ります！
■ fandel
見ていてわくわくするようなプレイができるようにがんばります！
■ HiROKK
見る人を楽しませるプレイをしていきたいです！
■ kinu
最高のメンバーでベストを尽くす。
REJECTは今後もアジアから世界の頂点を目指し、さらなる成長と挑戦を続けてまいります。新設されたTEAMFIGHT TACTICS部門への温かいご声援をよろしくお願いいたします。
eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。
『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。
Web：https://reject.jp/
X：https://x.com/RC_REJECT
Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports
株式会社REJECTについて
株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
設立：2018年12月
代表者：代表取締役 甲山翔也
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
公式サイト：https://reject.co.jp/
オンラインストア：https://brand.reject.jp/
採用情報
REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。
新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。
採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects