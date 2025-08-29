『賭ケグルイ ALL IN』賭ケ大会開催！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、人気作品『賭ケグルイ』を原作とする新作ブラウザゲーム『賭ケグルイ ALL IN』にて、X(旧Twitter)上で参加型SNSイベント「賭ケ大会」の開催を決定しました。

■賭ケ大会「＃ALLIN賭ケ」開催！

今回のイベントは、"リスクを賭けた真剣勝負" をテーマに、「お金以外であなたが賭けるもの」を投稿していただきます。

◆キャンペーン参加方法

1. 公式X(旧Twitter)に移動

2. 【#ALLIN賭ケ】のハッシュタグを添えて賭けるものを投稿

※公式Xはこちら：https://x.com/kakegurui_allja

◆投稿内容について

「お金以外であなたが賭けるもの」であれば、形式は問いません。

◆プレゼント内容

「いいね」数が最も多かった投稿者1名に、Amazonギフト券3万円分を贈呈

抽選で5名に、Amazonギフト券1,000円分をプレゼント

◆注意点

過度に不適切な内容を含む投稿は対象外となりますのでご注意ください。

◆応募期間

2025年8月29日(金)～9月4日(木)23:59

自分の「賭けるもの」をSNS上で宣言し、『賭ケグルイ』らしいキャンペーンをお楽しみください。

■事前登録キャンペーン開催中！

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

■アニメ「賭ケグルイ××」とは

- 公式サイトから登録：https://s.g123.jp/5xv10qo3(https://s.g123.jp/5xv10qo3)- 公式LINEの友達追加で登録：https://lin.ee/WewsmIV(https://lin.ee/WewsmIV)- 公式X(旧Twitter)のフォローで登録：https://x.com/kakegurui_allja(https://x.com/kakegurui_allja)

良家の子女が集う名門、私立百花王学園。

ギャンブルで支配されたこの学園の頂点に君臨するのは、

弱者の人生を支配し、政財界にすら影響力を持つ絶対的な支配者、生徒会だった。

しかし、生徒会長の桃喰綺羅莉は突然、生徒会の解散・総選挙を宣言する。

選挙のルールは一人一票。全生徒に学園の頂点を目指すチャンスが与えられる。

カオスと悦楽を求める綺羅莉の思惑による選挙戦。

さらに、その機に乗じ、新たな脅威が訪れる。

百喰一族――綺羅莉と夢子に連なる者たちが。

蛇喰夢子と友情を深めてきた鈴井涼太、早乙女芽亜里、皇 伊月の４名は、

この仕組まれた総選挙の中、自らの信念をかけた闘いを迫られる。

弱肉強食の学園で「餌」となるか、他を喰らい生態系の「長」となるか。

ギリギリの選択が心を揺さぶる「究極の選挙バトルロイヤル」がいま始まる！

公式サイト：https://kakegurui-anime.com/

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：賭ケグルイ ALL IN

ジャンル：戦略すごろく

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

※ゲーム内で得られる資金等の換金は不可

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ××」製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。