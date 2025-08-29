昨年の王者・ラブレターズのキングオブコント特別番組がTBS Podcastでスタート！

株式会社ＴＢＳラジオ

“キングオブコント2024“王者のラブレターズによるTBS Podcastコンテンツ『求人ボックスpresentsラブレターズのキングオブコントpodcast』 が、9月5日（金）より全8話予定で配信スタートします。

キングオブコントの歴代ファイナリストや、コントを愛する著名人をゲストに迎えて“コント”についてじっくりトークする特別番組です。

なお、初回配信に先駆けて、8月29日（金）にラブレターズ2人きりでお届けする#0を配信。ゲストに呼んでみたい芸人や、番組タイトルへの不満について話しています。

また番組では、今年開催の『キングオブコント2025』の最新情報やファイナリストのコメントも紹介予定。決勝本番に向けて盛り上げていきます。是非お聴き下さい。

●TBS Podcast『求人ボックスpresents ラブレターズのキングオブコントpodcast』

パーソナリティ： ラブレターズ （ 塚本直毅 ／ 溜口佑太朗 ）

毎週金曜19時更新予定 ※初回は、9月5日（金）19時

番組Xアカウント @koc_podcast