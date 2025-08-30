にじさんじ「We′re E(ハート)Star!!」グッズを2025年9月1日(月)12時からにじストアにて販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「We're E(ハート)Star!!」グッズを2025年9月1日(月)12時から販売を開始いたします。

2025年9月1日(月)12時より「We're E(ハート)Star!!」グッズ販売を開始！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のフレン・E・ルスタリオ、星川サラによる「E(ハート)Star」の撮りおろしビジュアルを中心とした新グッズが登場！

グッズラインナップは、マフラータオル、缶バッジセット、アクリルクロック、ランダムチェキ風カード、2連アクリルキーホルダー、ぬいポーチ、ビジュアルグッズセットの7種類。

「We're E(ハート)Star!!」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年9月1日(月)12時から販売を開始いたします。

「We're E(ハート)Star!!」グッズ紹介

■マフラータオル

・価格：各2,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W1100mm×H200mm

・素材：綿

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■缶バッジセット

・価格：1,500円(税込)

・種類：全1種 (2個セット)

・サイズ(約)：

フレン・E・ルスタリオ：W57mm×H54mm

星川サラ：W56mm×H54mm

・素材：ブリキ、紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルクロック

・価格：6,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

組立時：W217mm×H122mm×D70mm

・素材：アクリル、鉄、ABS 他

※単三乾電池1本使用（別売）

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全6種ランダム(ノーマルver.3種＋レアver.3種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■2連アクリルキーホルダー

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

ピック型パーツ：W43mm×H45mm

ロゴパーツ：W90mm×H58mm

・素材：アクリル、亜鉛合金、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいポーチ

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W130mm×H170mm×D60mm

・素材：綿、ポリエステル、PP、亜鉛合金、ナイロン

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ビジュアルグッズセット

・価格：各8,500円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

アクリルジオラマ

組立前：W230mm×H290mm

組立時：W141mm×H156mm×D67mm

タペストリー：B2

ステッカー

PASS風：W85mm×H120mm

ロゴ：W90mm×H55mm

・素材

アクリルジオラマ：アクリル

タペストリー：ポリエステル、PVC

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

しゅがお 様 (https://x.com/haru_sugar02)

販売概要

・販売開始日時：2025年9月1日(月)12時～

・発送予定：2025年9月上旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_657

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#ほしふれんず

