にじさんじ「We′re E(ハート)Star!!」グッズを2025年9月1日(月)12時からにじストアにて販売開始！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「We're E(ハート)Star!!」グッズを2025年9月1日(月)12時から販売を開始いたします。
2025年9月1日(月)12時より「We're E(ハート)Star!!」グッズ販売を開始！
当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のフレン・E・ルスタリオ、星川サラによる「E(ハート)Star」の撮りおろしビジュアルを中心とした新グッズが登場！
グッズラインナップは、マフラータオル、缶バッジセット、アクリルクロック、ランダムチェキ風カード、2連アクリルキーホルダー、ぬいポーチ、ビジュアルグッズセットの7種類。
「We're E(ハート)Star!!」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年9月1日(月)12時から販売を開始いたします。
「We're E(ハート)Star!!」グッズ紹介
■マフラータオル
・価格：各2,800円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：W1100mm×H200mm
・素材：綿
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■缶バッジセット
・価格：1,500円(税込)
・種類：全1種 (2個セット)
・サイズ(約)：
フレン・E・ルスタリオ：W57mm×H54mm
星川サラ：W56mm×H54mm
・素材：ブリキ、紙
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■アクリルクロック
・価格：6,000円(税込)
・種類：全1種
・サイズ(約)
組立時：W217mm×H122mm×D70mm
・素材：アクリル、鉄、ABS 他
※単三乾電池1本使用（別売）
※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムチェキ風カード
・価格：350円(税込)
・種類：全6種ランダム(ノーマルver.3種＋レアver.3種)
・サイズ(約)：W54mm×H86mm
・素材：紙
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■2連アクリルキーホルダー
・価格：各1,800円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)
ピック型パーツ：W43mm×H45mm
ロゴパーツ：W90mm×H58mm
・素材：アクリル、亜鉛合金、鉄
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ぬいポーチ
・価格：各3,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：W130mm×H170mm×D60mm
・素材：綿、ポリエステル、PP、亜鉛合金、ナイロン
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ビジュアルグッズセット
・価格：各8,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)
アクリルジオラマ
組立前：W230mm×H290mm
組立時：W141mm×H156mm×D67mm
タペストリー：B2
ステッカー
PASS風：W85mm×H120mm
ロゴ：W90mm×H55mm
・素材
アクリルジオラマ：アクリル
タペストリー：ポリエステル、PVC
ステッカー：紙
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
イラストレーター
しゅがお 様 (https://x.com/haru_sugar02)
販売概要
・販売開始日時：2025年9月1日(月)12時～
・発送予定：2025年9月上旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_657
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・ハッシュタグ：#ほしふれんず
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸