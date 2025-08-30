＼ウイスキー愛好家のあなたへ／東北最大級ウイスキーイベント開催！全国の銘柄が郡山に集結！東北最大規模の「ウイスキーコレクション郡山2025」

郡山商工会議所


「ウイスキーコレクション郡山2025」は、北は北海道、南は九州まで――全国各地の蒸留所から、選りすぐりのウイスキーが一堂に会する「ウイスキーコレクション郡山2025」。郡山を舞台に、東北最大規模で開催されるウイスキーイベントです。


≪イベント概要≫


●日　時：令和7年9月20日（土）11:00～17:00


●場　所：ホテルハマツ 3階（〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号）


●入場料：前売り券 4,500円（税込）当日券5,500円（税込）


●内　容：　


　▶各出展社　ブース紹介　


　▶東北ウイスキートークセッション2025


　　宮城峡蒸溜所・遊佐蒸溜所・安積蒸溜所


　▶日本木槽木管株式会社オープンセミナー


　▶ボトラーズトークセッション2025【RUDDER・エイコーン・シングルキャスクジャパン】


　▶アフタートーク【肥土伊知郎・山口哲蔵・神田あおい】



　　　　　　　　　　　神田あおいさん
●講談

演目


▶「ウイスキーの物語


～イチローズモルトから安積蒸留所誕生まで～」


講談師


▶神田あおい





【講談師　神田あおいプロフィール】


講談協会所属。平成14年11月、神田すみれに入門、芸名あやめ。平成20年6月、二つ目に昇進し「あやめ」改め「あおい」。平成28年4月、真打昇進。古典と新作どちらも演じ、特に新作講談は「北里柴三郎」「渋沢栄一」「あおい版シンデレラ」「鉢かつぎ姫」「夏目漱石」など和洋様々な人物伝や童話を、独自の着眼点から人物造形を掘り下げて作り込み、持ちネタとする。令和7年1月名古屋で行われたウイスキーイベントにて「ウイスキーの物語～イチローズモルトから安積蒸留所誕生まで～」を初披露して評判となった。



【前売りチケット購入方法】


１.ファミチケ（コンビニ　ファミリーマート）※フードで使える金券500円分プレゼント♪


　https://www.funity.jp/tickets/wskykr/showlist


２.JRE MALL チケット


　https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a056/a056-0002



▲各蒸留所が至極の逸品を持ち寄ります。

▲ここでしか飲めない一杯に出会えるチャンスです。

▲愛好家の皆さんとの情報交換もできます。

【ウイスキーコレクション郡山2025出店リスト】※8/6現在の情報です。詳細はHPをご覧ください。


●安積蒸溜所（笹の川酒造 ）


●アサヒビール


●有明産業


●Aloha x Whisuki


●ePower


●井川蒸溜所


●Isshin&Mimura's Collection


●伊藤忠食品 （キウォンウイスキー蒸留所）


●ウイスキーコレクション郡山


●ウイスキー専門店相葉×BAR MINMORE HOUSE×Bar Agreable


●ウイスキー文化研究所


●エィコーン


●Essence of Whisky


●ガイアフロー静岡蒸溜所


●嘉之助蒸溜所


●乾杯会


●木内酒造 八郷蒸溜所　　　　　　


●キムラ


●京都洋酒研究所　　　　　　


●Ken's Choice Japan


●堅展実業株式会社 厚岸蒸溜所


●サクラオブルワリーアンドディスティラリー


●三陽物産


●信濃屋食品


●篠崎 新道蒸溜所


●シングルキャスクジャパン×麻屋商店


●新宿ウイスキーサロン×咲グラス　　　　　　


●スコッチモルト販売


●州崎蒸溜所


●丹波蒸留所


●ドリンカーズラウンジ


●長濱蒸溜所


●新潟亀田蒸溜所


●日本木槽木管　　　　　　　


●Bar wizard


●BAR NON Peat　　　　　


●BAR fishborn　　　　


●Highlandaer Inn


●福島県南酒販 (963WHISKY)


●ベンチャーウイスキー


●北海道 WHISKY & SPIRITS FEST


●馬追蒸溜所


●MARQUE PAGE CHOCOLATERIE


●ミズナラ イン 東京


●三宅製作所


●ミリオン商事


●遊佐蒸溜所


●横浜燻製工房　　　　　


●吉田電材蒸留所


●RUDDER LTD.


☆詳細はこちらから


　▶https://wc-koriyama.com/contents/exhibitors.html



▲昨年の前夜祭の様子

【前夜祭】出展者と話せる立食パーティも開催！


出展者との会話を楽しみたいウイスキー愛好家のために、前夜祭では立食形式の交流パーティを開催。ウイスキーコレクションと前夜祭のどちらにも参加できる「通し券」をご用意しております。


≪”前夜祭”概要≫


●日　時：令和7年9月19日（金）18:30～20:30


●場　所：ホテルハマツ 3階


　　　　　〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号


●２日間通し前売りチケット入場料：


　　10,000円（税込）


　　【前夜祭＋ウイスキーコレクション郡山】


●内　容：　


　▶各出展社　ブース紹介　


　▶立食パーティ形式で、酒都郡山ならではの地ウイスキーや


　　地酒に、料理が提供される


◎担当者からのおすすめポイント◎


個性豊かなウイスキーを試飲できるほか、ここでしか手に入らない「限定ボトル」も楽しみの一つ。初心者でも気軽に参加できるトークイベントなどもあり、誰もが楽しめる内容となっています。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SrD2t1pcz8k ]


【問い合わせ】ウイスキーコレクション郡山実行委員会 事務局（笹の川酒造内）


　　　　　　　　〒963-0108 福島県郡山市笹川1丁目178　　TEL 024-945-0261


　　　　　　　郡山商工会議所 開発事業部


　　　　　　　　〒963-8691 福島県郡山市清水台1丁目3-8　TEL 024-921-2606


【公式ホームページURL】https://wc-koriyama.com


【ファミチケ受付URL】 https://r.funity.jp/wc-koriyama2025


※「9月20日 ウイスキーコレクション郡山2025」の紙の前売りチケットは、アイコンのあるBAR各店及び実行委員会事務局で取り扱っています。