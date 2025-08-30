＼ウイスキー愛好家のあなたへ／東北最大級ウイスキーイベント開催！全国の銘柄が郡山に集結！東北最大規模の「ウイスキーコレクション郡山2025」
「ウイスキーコレクション郡山2025」は、北は北海道、南は九州まで――全国各地の蒸留所から、選りすぐりのウイスキーが一堂に会する「ウイスキーコレクション郡山2025」。郡山を舞台に、東北最大規模で開催されるウイスキーイベントです。
≪イベント概要≫
●日 時：令和7年9月20日（土）11:00～17:00
●場 所：ホテルハマツ 3階（〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号）
●入場料：前売り券 4,500円（税込）当日券5,500円（税込）
●内 容：
▶各出展社 ブース紹介
▶東北ウイスキートークセッション2025
宮城峡蒸溜所・遊佐蒸溜所・安積蒸溜所
▶日本木槽木管株式会社オープンセミナー
▶ボトラーズトークセッション2025【RUDDER・エイコーン・シングルキャスクジャパン】
▶アフタートーク【肥土伊知郎・山口哲蔵・神田あおい】
神田あおいさん
●講談
演目
▶「ウイスキーの物語
～イチローズモルトから安積蒸留所誕生まで～」
講談師
▶神田あおい
【講談師 神田あおいプロフィール】
講談協会所属。平成14年11月、神田すみれに入門、芸名あやめ。平成20年6月、二つ目に昇進し「あやめ」改め「あおい」。平成28年4月、真打昇進。古典と新作どちらも演じ、特に新作講談は「北里柴三郎」「渋沢栄一」「あおい版シンデレラ」「鉢かつぎ姫」「夏目漱石」など和洋様々な人物伝や童話を、独自の着眼点から人物造形を掘り下げて作り込み、持ちネタとする。令和7年1月名古屋で行われたウイスキーイベントにて「ウイスキーの物語～イチローズモルトから安積蒸留所誕生まで～」を初披露して評判となった。
【前売りチケット購入方法】
１.ファミチケ（コンビニ ファミリーマート）※フードで使える金券500円分プレゼント♪
https://www.funity.jp/tickets/wskykr/showlist
２.JRE MALL チケット
https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a056/a056-0002
▲各蒸留所が至極の逸品を持ち寄ります。
▲ここでしか飲めない一杯に出会えるチャンスです。
▲愛好家の皆さんとの情報交換もできます。
【ウイスキーコレクション郡山2025出店リスト】※8/6現在の情報です。詳細はHPをご覧ください。
●安積蒸溜所（笹の川酒造 ）
●アサヒビール
●有明産業
●Aloha x Whisuki
●ePower
●井川蒸溜所
●Isshin&Mimura's Collection
●伊藤忠食品 （キウォンウイスキー蒸留所）
●ウイスキーコレクション郡山
●ウイスキー専門店相葉×BAR MINMORE HOUSE×Bar Agreable
●ウイスキー文化研究所
●エィコーン
●Essence of Whisky
●ガイアフロー静岡蒸溜所
●嘉之助蒸溜所
●乾杯会
●木内酒造 八郷蒸溜所
●キムラ
●京都洋酒研究所
●Ken's Choice Japan
●堅展実業株式会社 厚岸蒸溜所
●サクラオブルワリーアンドディスティラリー
●三陽物産
●信濃屋食品
●篠崎 新道蒸溜所
●シングルキャスクジャパン×麻屋商店
●新宿ウイスキーサロン×咲グラス
●スコッチモルト販売
●州崎蒸溜所
●丹波蒸留所
●ドリンカーズラウンジ
●長濱蒸溜所
●新潟亀田蒸溜所
●日本木槽木管
●Bar wizard
●BAR NON Peat
●BAR fishborn
●Highlandaer Inn
●福島県南酒販 (963WHISKY)
●ベンチャーウイスキー
●北海道 WHISKY & SPIRITS FEST
●馬追蒸溜所
●MARQUE PAGE CHOCOLATERIE
●ミズナラ イン 東京
●三宅製作所
●ミリオン商事
●遊佐蒸溜所
●横浜燻製工房
●吉田電材蒸留所
●RUDDER LTD.
☆詳細はこちらから
▶https://wc-koriyama.com/contents/exhibitors.html
▲昨年の前夜祭の様子
【前夜祭】出展者と話せる立食パーティも開催！
出展者との会話を楽しみたいウイスキー愛好家のために、前夜祭では立食形式の交流パーティを開催。ウイスキーコレクションと前夜祭のどちらにも参加できる「通し券」をご用意しております。
≪”前夜祭”概要≫
●日 時：令和7年9月19日（金）18:30～20:30
●場 所：ホテルハマツ 3階
〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号
●２日間通し前売りチケット入場料：
10,000円（税込）
【前夜祭＋ウイスキーコレクション郡山】
●内 容：
▶各出展社 ブース紹介
▶立食パーティ形式で、酒都郡山ならではの地ウイスキーや
地酒に、料理が提供される
【前売りチケット購入方法】
ファミチケ（コンビニ ファミリーマート）
https://www.funity.jp/tickets/wskykr/showlist
◎担当者からのおすすめポイント◎
個性豊かなウイスキーを試飲できるほか、ここでしか手に入らない「限定ボトル」も楽しみの一つ。初心者でも気軽に参加できるトークイベントなどもあり、誰もが楽しめる内容となっています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SrD2t1pcz8k ]
【問い合わせ】ウイスキーコレクション郡山実行委員会 事務局（笹の川酒造内）
〒963-0108 福島県郡山市笹川1丁目178 TEL 024-945-0261
郡山商工会議所 開発事業部
〒963-8691 福島県郡山市清水台1丁目3-8 TEL 024-921-2606
【公式ホームページURL】https://wc-koriyama.com
【ファミチケ受付URL】 https://r.funity.jp/wc-koriyama2025
※「9月20日 ウイスキーコレクション郡山2025」の紙の前売りチケットは、アイコンのあるBAR各店及び実行委員会事務局で取り扱っています。