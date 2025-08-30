＼ウイスキー愛好家のあなたへ／東北最大級ウイスキーイベント開催！全国の銘柄が郡山に集結！東北最大規模の「ウイスキーコレクション郡山2025」

郡山商工会議所

「ウイスキーコレクション郡山2025」は、北は北海道、南は九州まで――全国各地の蒸留所から、選りすぐりのウイスキーが一堂に会する「ウイスキーコレクション郡山2025」。郡山を舞台に、東北最大規模で開催されるウイスキーイベントです。

≪イベント概要≫

●日 時：令和7年9月20日（土）11:00～17:00

●場 所：ホテルハマツ 3階（〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号）

●入場料：前売り券 4,500円（税込）当日券5,500円（税込）

●内 容：

▶各出展社 ブース紹介

▶東北ウイスキートークセッション2025

宮城峡蒸溜所・遊佐蒸溜所・安積蒸溜所

▶日本木槽木管株式会社オープンセミナー

▶ボトラーズトークセッション2025【RUDDER・エイコーン・シングルキャスクジャパン】

▶アフタートーク【肥土伊知郎・山口哲蔵・神田あおい】

神田あおいさん●講談

演目

▶「ウイスキーの物語

～イチローズモルトから安積蒸留所誕生まで～」

講談師

▶神田あおい

【講談師 神田あおいプロフィール】

講談協会所属。平成14年11月、神田すみれに入門、芸名あやめ。平成20年6月、二つ目に昇進し「あやめ」改め「あおい」。平成28年4月、真打昇進。古典と新作どちらも演じ、特に新作講談は「北里柴三郎」「渋沢栄一」「あおい版シンデレラ」「鉢かつぎ姫」「夏目漱石」など和洋様々な人物伝や童話を、独自の着眼点から人物造形を掘り下げて作り込み、持ちネタとする。令和7年1月名古屋で行われたウイスキーイベントにて「ウイスキーの物語～イチローズモルトから安積蒸留所誕生まで～」を初披露して評判となった。

【前売りチケット購入方法】

１.ファミチケ（コンビニ ファミリーマート）※フードで使える金券500円分プレゼント♪

https://www.funity.jp/tickets/wskykr/showlist

２.JRE MALL チケット

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a056/a056-0002

▲各蒸留所が至極の逸品を持ち寄ります。▲ここでしか飲めない一杯に出会えるチャンスです。▲愛好家の皆さんとの情報交換もできます。

【ウイスキーコレクション郡山2025出店リスト】※8/6現在の情報です。詳細はHPをご覧ください。

●安積蒸溜所（笹の川酒造 ）

●アサヒビール

●有明産業

●Aloha x Whisuki

●ePower

●井川蒸溜所

●Isshin&Mimura's Collection

●伊藤忠食品 （キウォンウイスキー蒸留所）

●ウイスキーコレクション郡山

●ウイスキー専門店相葉×BAR MINMORE HOUSE×Bar Agreable

●ウイスキー文化研究所

●エィコーン

●Essence of Whisky

●ガイアフロー静岡蒸溜所

●嘉之助蒸溜所

●乾杯会

●木内酒造 八郷蒸溜所

●キムラ

●京都洋酒研究所

●Ken's Choice Japan

●堅展実業株式会社 厚岸蒸溜所

●サクラオブルワリーアンドディスティラリー

●三陽物産

●信濃屋食品

●篠崎 新道蒸溜所

●シングルキャスクジャパン×麻屋商店

●新宿ウイスキーサロン×咲グラス

●スコッチモルト販売

●州崎蒸溜所

●丹波蒸留所

●ドリンカーズラウンジ

●長濱蒸溜所

●新潟亀田蒸溜所

●日本木槽木管

●Bar wizard

●BAR NON Peat

●BAR fishborn

●Highlandaer Inn

●福島県南酒販 (963WHISKY)

●ベンチャーウイスキー

●北海道 WHISKY & SPIRITS FEST

●馬追蒸溜所

●MARQUE PAGE CHOCOLATERIE

●ミズナラ イン 東京

●三宅製作所

●ミリオン商事

●遊佐蒸溜所

●横浜燻製工房

●吉田電材蒸留所

●RUDDER LTD.

☆詳細はこちらから

▶https://wc-koriyama.com/contents/exhibitors.html

▲昨年の前夜祭の様子

【前夜祭】出展者と話せる立食パーティも開催！

出展者との会話を楽しみたいウイスキー愛好家のために、前夜祭では立食形式の交流パーティを開催。ウイスキーコレクションと前夜祭のどちらにも参加できる「通し券」をご用意しております。

≪”前夜祭”概要≫

●日 時：令和7年9月19日（金）18:30～20:30

●場 所：ホテルハマツ 3階

〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号

●２日間通し前売りチケット入場料：

10,000円（税込）

【前夜祭＋ウイスキーコレクション郡山】

●内 容：

▶各出展社 ブース紹介

▶立食パーティ形式で、酒都郡山ならではの地ウイスキーや

地酒に、料理が提供される

【前売りチケット購入方法】

ファミチケ（コンビニ ファミリーマート）

https://www.funity.jp/tickets/wskykr/showlist

◎担当者からのおすすめポイント◎

個性豊かなウイスキーを試飲できるほか、ここでしか手に入らない「限定ボトル」も楽しみの一つ。初心者でも気軽に参加できるトークイベントなどもあり、誰もが楽しめる内容となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SrD2t1pcz8k ]

【問い合わせ】ウイスキーコレクション郡山実行委員会 事務局（笹の川酒造内）

〒963-0108 福島県郡山市笹川1丁目178 TEL 024-945-0261

郡山商工会議所 開発事業部

〒963-8691 福島県郡山市清水台1丁目3-8 TEL 024-921-2606

【公式ホームページURL】https://wc-koriyama.com

【ファミチケ受付URL】 https://r.funity.jp/wc-koriyama2025

※「9月20日 ウイスキーコレクション郡山2025」の紙の前売りチケットは、アイコンのあるBAR各店及び実行委員会事務局で取り扱っています。