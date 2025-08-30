『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』発売1周年を記念して特別イラスト公開&70％OFFセール実施中！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)4／Steam(R)向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』が本日、8月30日に発売1周年を迎えたことをお知らせいたします。

1周年を記念して、特別イラストの公開や記念セールを実施中です。

■発売1周年記念イラスト公開！

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』は、本日8月30日に発売1周年を迎えました。こちらを記念して、イラストを公開しました。

■70％OFFセール開催中！

発売1周年を記念して、『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』および『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！SPECIAL EDITION』を70％OFFでご購入いただけるお得なセールを開催中です。

〇セール価格

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』 4,840円（税込） → 1,452円（税込）

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！SPECIAL EDITION』 6,930円（税込） → 2,079円（税込）

〇セール実施期間

ニンテンドーeショップ ：2025年9月10日（水）23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000071497

PlayStation(TM)Store ：2025年9月10日（水）23:59まで

https://store.playstation.com/concept/10008192

Steam(R)ストア ：2025年9月10日（水）2:00まで

https://store.steampowered.com/app/2313020/_/

※キャンペーン期間や対象タイトルは予告なく変更となる可能性がございます。

■『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』とは

ファン大感謝祭 大障害バスケット奪取ステークスウマドッジチャンピオンシップ大食いダービー

※画面はNintendo Switch(TM)版のものです。

春のファン大感謝祭開幕！ドットで描かれたウマ娘たちによるハチャメチャカジュアルアクションゲーム！

今作ではウマ娘たちがチームを組んで、特別イベント「ハチャメチャGP（グランプリ）」に挑みます。

挑戦するのは、どれもハチャメチャな競技ばかり。4つの競技を制し、優勝するのはどのチームか！

https://hachamecha-umamusume.jp/ja/4events/

■『ウマ娘 プリティーダービー』とは

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。

実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。

発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

■『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』 商品情報

タイトル ：ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Steam(R)

対応言語：日本語、英語、繁体字中文、簡体字中文、韓国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語

ジャンル：ハチャメチャカジュアルアクション

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大4人）

発売日： 発売中（2024年8月30日（金）発売）

レーティング ：CERO A、IARC 3+

企画・制作：株式会社Cygames

開発：アークシステムワークス株式会社

公式サイト：https://hachamecha-umamusume.jp/

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

※内容・仕様は予告なく変更する場合があります。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

