¡Ú¡Ø½½»ÍÂå¡Ù¡Ø¿·À¯¡Ù¡ØÈôÏª´î¡Ù¤¬°û¤á¤ë¡ª¡Û´õ¾¯¼ò5¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¡Ü120Ê¬23¼ï°û¤ßÊüÂê¥³ー¥¹¡ª¡Ã9·î1Æü(·î)～9·î30Æü(²Ð)¡¢ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢6Å¹ÊÞ¤Ç¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
¡ÚÇË³Ê¤Î´õ¾¯¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥³ー¥¹¡Û6Å¹ÊÞ¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¡Ö¿·½ÉÁíËÜÅ¹¡×¡Ö¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡×¡Ö¿ÀÊÝÄ®Å¹¡×¡Ö¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡×¡ÖÂçµÜÅ¹¡×¡ÖÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÚÇË³Ê¤Î´õ¾¯¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥³ー¥¹¡Û¤ò9·î1Æü(·î)～9·î30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢6Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ø½½»ÍÂå¡Ù¡¢¡Ø¿·À¯¡Ù¡¢¡ØÈôÏª´î¡Ù¤Ê¤É¤Î´õ¾¯¼ò5¼ïÎà¤¬°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡Ø´õ¾¯¼ò5¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¡Ù¤È¡Ø120Ê¬ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¡Ù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢
¤ª°ì¿ÍÍÍ\3,280(ÀÇ¹þ)¤ÈÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¤Î¤ß¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ\3,000(ÀÇ¹þ)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª1¿ÍÍÍ¤ªÄÌ¤·ÂåÊÌÅÓ\540(ÀÇ¹þ)ÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£)
ÀèÃå½ç¡¢³ÆÅ¹ÊÞ1Æü15Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¡£
(¢¨ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¤Î¤ß¡¢ÀèÃå72Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê´õ¾¯¼ò¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥óÆâÍÆ
¢¨²¼µÆüËÜ¼ò¤ò³Æ50mlÄø¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¤Ç¤ªÀÊ¤¬120Ê¬À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(½ªÎ»30Ê¬Á°¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー)¡£
¢¨²¼µÆüËÜ¼ò¤Ï°û¤ßÊüÂê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¿·½ÉÁíËÜÅ¹¡¢¿ÀÊÝÄ®Å¹¡¢¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡¢ÂçµÜÅ¹
¡¦½½»ÍÂå
¡¦¼©º£
¡¦¿·À¯
¡¦ÅÄ¼ò
¡¦ÈôÏª´î
¢¡¿·½ÉÅì¸ýÅ¹
¡¦½½»ÍÂå
¡¦²ÖÍÛÍá
¡¦¿·À¯
¡¦ÅÄ¼ò
¡¦ÈôÏª´î
¢¡ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹
¡¦½½»ÍÂå
¡¦¼©º£
¡¦¿·À¯
¡¦¿®½£µµÎð
¡¦ÈôÏª´î
¢¨¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÅöÆü¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤ÆÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¢¨°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100ml¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ+\500(ÀÇ¹þ)¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²Ä
¢þÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¢þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¥×¥é¥ó³µÍ×
¢¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
¡¦ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡¡¿·½ÉÁíËÜÅ¹
¡¦ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡¡¿·½ÉÅì¸ýÅ¹
¡¦ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡¡¿ÀÊÝÄ®Å¹
¡¦ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡¡¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹
¡¦ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡¡ÂçµÜÅ¹
¡¦ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡¡ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹
¢¡³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯9·î1Æü(·î)～9·î30Æü(²Ð)
¢¡ÎÁ¶â
¢þ¿·½ÉÁíËÜÅ¹¡¢¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡¢¿ÀÊÝÄ®Å¹¡¢¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡¢ÂçµÜÅ¹
\3,280(ÀÇ¹þ)
¢þÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹
\3,000(ÀÇ¹þ)
¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ¤ªÄÌ¤·ÂåÊÌÅÓ\540(ÀÇ¹þ)ÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂêÉÕ¤
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ+\500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²Ä
¢¨¤ªÀÊ¤¬2»þ´ÖÀ©¤Ç½ªÎ»30Ê¬Á°¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢PayPay¤Ç»ÙÊ§¤¤²Ä
¢¡Äê°÷
¢þ¿·½ÉÁíËÜÅ¹¡¢¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡¢¿ÀÊÝÄ®Å¹¡¢¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡¢ÂçµÜÅ¹
1Æü15Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢þÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹
ÀèÃå72Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¢¡Í½ÌóÊýË¡
¢þWebÍ½Ìó
¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Î¥³ー¥¹ÁªÂò¤Ë¡ÚÇË³Ê¤Î´õ¾¯¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥³ー¥¹¡Û¤È¤¤¤¦¥³ー¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·½ÉÁíËÜÅ¹ :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/
¿·½ÉÅì¸ýÅ¹ :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/
¿ÀÊÝÄ®Å¹ :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/
¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹ :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/uenookachimachi/
ÂçµÜÅ¹ :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/omiya/
ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹ :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/
È÷¹Í
¡¦¤´Í½Ìó¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤´Ï¢ÍíÄº¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¤Ç¤ªÀÊ¤¬120Ê¬À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(½ªÎ»30Ê¬Á°¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー)
¡¦¤ª1¿ÍÍÍ+\500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¤Î¤ß¡¢¤ª1¿ÍÍÍ¤ªÄÌ¤·ÂåÊÌÅÓ ÀÇ¹þ\540ÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¤Î¤ß¡¢¤ª1¿ÍÍÍ2ÉÊ°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ\430°Ê¾å¡Ë¤Î¤´ÃíÊ¸¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÈæ¤Ù¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¼ï50mlÄø¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÈæ¤Ù¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï°û¤ßÊüÂê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100ml¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó/¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅöÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä)
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦Apple¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
¡¦Android¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
²ñ¼Ò³µÍ×
¢þ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º
¢þ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー 16³¬
¢þÅÅÏÃ ¡§03-6417-4925
¢þÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ÍºÅÍ
¡¦X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
¡¦YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
¡¦note
https://note.com/yutonakamura2020
¢þ»ö¶ÈÆâ¡§°û¿©Å¹·Ð±ÄµÚ¤Ó°û¿©Å¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CRM¥¢¥×¥êÈÎÇä»ö¶È¡¢ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶È
¢þ»ñËÜ¶â¡§1,120Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢þÀßÎ©¡§2012Ç¯3·î
¢þURL¡§https://billion-foods.studio.site/
¢þ¿ÍºàÊç½¸¡§https://sake-genkabar.com/recruit/
ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²æ¡¹¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤Ç¡¢À¤³¦¤òËþ¤¿¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ÆÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¿©¶ÈÂÖ¤òÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÆüËÜ¤Î¿©¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÆüËÜ°ì¤Î´ë¶È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÃç´Ö¤ò¾ï¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡¢ÂÎ¸³¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸½¾ì¤òÃÎ¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01