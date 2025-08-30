【新連載】しごできイケメンと、家庭第一リーマンのオフィスBL、配信開始！

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版のコミックサイト「アサコミ」と「コミックシーモア」でBLマンガ『禁断の果実に口づけを』（著：げろねば）が連載開始。

●美しい妻と愛らしい長女。幸せな家庭を築いてきた主人公・佐伯の会社に中途入社してきた、イケメン・しごできな男性・神谷。ノンケの佐伯だったが、少しずつ神谷の魅力に魅かれていく――。

●1話まるごと無料！ 「アサコミ」と「コミックシーモア」では1話～3話を先行配信中。

●『禁断の果実に口づけを』作品ページ： https://asacomi.jp/series/7693fc6cd8bc7/

【あらすじ】

妻と子どもと何一つ不満のない生活を送っていた主人公・佐伯。そんな佐伯の会社に転職してきた、イケメン・しごできな男性・神谷。

少しずつ神谷との仲を深めていく佐伯は、ある日、神谷から自分がゲイであることを告白される。

「秘密」の共有によって、神谷との距離が一気に縮まった佐伯は、ついつい飲み過ぎてしまい前後不覚になってしまう。翌朝、目を覚ました佐伯の横にいたのは、裸の神谷だった。一体何が――!?

ノンケのサラリーマンに芽生えた同僚男性への恋心。この気持ち、本物――？？？

コミックシーモアで１話まるごと無料公開中！

【著者プロフィール】

げろねば

既刊『結婚3年目、寝取られた妻に恋をした。』（COMICゴイチ）

『Dr.アブノのイケない病』（サイコワコミック）

『禁断の果実に口づけを』

著者：げろねば

佐伯は、美しい妻と可愛い一人娘と幸せに暮らす、いたって普通のサラリーマン。そんな佐伯の会社に、ヘッドハンティングされた営業マン・神谷がやってきた。イケメンで高身長、仕事もできる神谷に女性陣は黄色い声を上げるが、神谷はそんな女性達に見向きもせず、なぜか佐伯を慕う。そんな神谷を佐伯も悪い気がせず、二人の仲は徐々に近づいていく。そんなある日、二人で飲んだ翌朝、目覚めたら――!?

【アサコミについて】

作品を読む :https://asacomi.jp/episodes/051a44732e6fe/

2025年1月30日にオープンした新マンガWEBサイトの「アサコミ」では、大人の女性の恋愛模様を描いた新レーベル「Melty Night」と、背筋が凍りつく新感覚ホラー＆サスペンスマンガの新レーベル「コミックZOTTO」の作品に加え、2017年より運営してきた無料コミックサイト「ソノラマ＋」で連載していた作品も多数公開しております。（毎月15日、30日更新）。

アサコミ：https://asacomi.jp/(https://asacomi.jp/)

公式X：@asa_comi (https://x.com/asa_comi)

【Melty Nightについて】

コンセプトは【「自分にはできない。でもしてみたい。」そんな読者の秘めた願望を叶える恋愛漫画】。「人に言えない秘密の恋愛」「まわりの人に言いにくい欲望」を描いた作品を展開しております。

Melty Night：https://asacomi.jp/genre/Melty%20Night(https://asacomi.jp/genre/Melty%20Night)

公式X：@comic_melty (https://x.com/comic_melty