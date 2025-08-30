¤Ä¤¤¤Ë»Í¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡µã¤¤¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤âOK¡ª¿Æ»Ò¤Ç´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø0ºÐ¤«¤é¤Î¡¦¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ
¡Ø0ºÐ¤«¤é¤Î¡¦¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ù»Í¹ñ¥Ä¥¢ー¤¬2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
https://www.confetti-web.com/events?keyword=%EF%BC%90%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE
¤¢¤Î¡Ö0ºÐ¤«¤é¤Î¡¦¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤¬»Í¹ñ¤Ë¾åÎ¦¡ª
¤³¤Î½©¡¢»Í¹ñ¤¬²»³Ú¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë――¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡£
µã¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ô¥¿¥ê¤ÈÀÅ¤«¤Ë¡£¾Ð¤¦¡¢ÍÙ¤ë¡¢Ä°¤Æþ¤ë――¤½¤ó¤Ê¡È´ñÀ×¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡É¤¬¡¢¤³¤Î½©¡¢»Í¹ñ¤ò¤«¤±½ä¤ë¡ª
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¡¢¤¸¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¡¢Â³½ÐÃæ¡ªÁ´¹ñ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ö0ºÐ¤«¤é¤Î¡¦¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¡£¤½¤Î»Í¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤Ê¤¤!? ¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë»²²Ã·¿¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦ÍÙ¤ë¡¢¿¨¤ì¤ë¡¢¼ê¤òÃ¡¤¯¡Ä¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤ÆOK¡×¤Î¿·´¶³Ð¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¡¦¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ¾¶Ê¤ò¸·Áª¡¢¥×¥í¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ËÂç¿Í¤âÎÞ
¡¦³Ú´ï¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ª²»¤Î¡È¤·¤¯¤ß¡É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
ËÜ³ÊÇÉ¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂç¿Í¤â´¶Æ°¡ª
½Ð±é¤Ï¡¢»²²ÃÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥µ¥í¥ó¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£NHK¡¦Ä«Æü¿·Ê¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÇÇ¯´Ö300¥¹¥Æー¥¸¤ò¹Ô¤¦¼ÂÎÏÇÉ¡£
¤¿¤À¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤ÎËÜ¼Á¤òÂÎ¸³¤¹¤ë´¶Æ°¤Î35Ê¬¡ª¡Ê¡Ü³Ú´ïÂÎ¸³20Ê¬Í¡Ë
¥µ¥í¥ó¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¤Î¼¼Æâ³ÚÃÄ¡£²»³Ú¶µ°é¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¦¥Ûー¥ë¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤âÂ¿¿ô¡£0ºÐ¤«¤é¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿²»³ÚÉáµÚ³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¡ÖÄ°¤¯¤À¤±¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¹¤ë¡¦¤ß¤ë¡¦¤µ¤µ¤¨¤ë¡×²»³ÚÂÎ¸³¤òÁ´¹ñ¤Ø¡£
¤³¤Î´¶Æ°¤òÁ´¹ñ¤Ø¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥í¥ó¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥µ¥Ýー¥¿ー¤òÊç½¸Ãæ¡ª
°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò»Ù¤¨¡¢²»³ÚÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ØÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¶¨ÎÏ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ·Ý½Ñ¿¶¶½»ÔÌ±¤Î²ñ
¡ÊÊ¸²½·ÏNPO¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë
https://www.cla-arts.com
³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
²»³Ú¤È´¶Æ°¤¬¡¢»Í¹ñ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë6¸ø±é¡ª
9·î13Æü(ÅÚ) °¦É²¸©Áí¹ç²Ê³ØÇîÊª´Û
9·î13Æü(ÅÚ) ¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾
9·î14Æü(Æü) ¤¢¤ï¤®¤ó¥Ûー¥ë¡ÊÆÁÅç¡Ë
9·î14Æü(Æü) ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û¡Ê¢¨²¬»³¸ø±é¡Ë
9·î15Æü(·î¡¦½Ë) ¹âÃÎ»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ ¤«¤ë¤Ýー¤È
9·î15Æü(·î¡¦½Ë) »°Ë»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ê¥Þ¥ê¥ó¥¦¥§ー¥Ö¡Ë
¼øÆý¡¿¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¡¿¥Ù¥Óー¥«ー¥¹¥Úー¥¹¤¢¤ê
¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://salonconcert.com/information/chugokushikoku-area/
https://service.confetti-web.com