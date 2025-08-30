舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』松井玲奈が埼玉西武ライオンズセレモニアルピッチ＠ベルーナドームに登場！【写真・コメント】

株式会社ホリプロ

TBS赤坂ACTシアターにて絶賛ロングラン公演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』について、ハーマイオニー・グレンジャー役松井玲奈が「ライオンズフェスティバルズ2025」において8月29日(金)セレモニアルピッチとイニング間のイベントに登場しました。

(C)SEIBU Lions

『ハリー・ポッター』×ライオンズフェスティバルズ2025

8月29日(金)セレモニアルピッチ＆イニング間のイベントに『ハリポタ舞台』ハーマイオニー・グレンジャー役 松井玲奈登場！

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ８作目の物語です。小説の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、2016年7月のロンドン初演以降世界中で多くの演劇賞を獲得し、好評を博しており、国内でも第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高い評価を獲得しています。2022年より開幕した東京公演は総観客数120万人を突破、さらに通算1200回公演を達成いたしました。

本作の最大の魅力は、世界のエンターテイメントを牽引する一流スタッフが知恵と技術を結集して創り上げたハリー・ポッターの世界観を「体感」できることです。原作ファンも、そうでない人も楽しめるストーリー、次から次へと飛び出す魔法の数々、ハリー・ポッターの世界に入り込んだような舞台美術と衣裳、独創的で心躍る音楽、体感する全てが、お客様を魔法の空間に誘います。

8月29日(金)から31日(日)のオリックス・バファローズ戦は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期がはじまる9月1日に合わせて、世界各地の『ハリー・ポッター』ファンがお祝いをする「バック・トゥ・ホグワーツ」セレブレーションの一環として、ベルーナドームにて『ハリー・ポッター』とコラボレーションをしたスペシャルなイベントを実施。日本プロ野球初となる『ハリー・ポッター×ライオンズグッズ』として、球団公式マスコットのレオとのコラボやホグワーツ4寮をデザインした商品など豊富なラインナップで販売中。

8月29日(金)、ベルーナドームにて行われた埼玉西武ライオンズーオリックス・バファローズ戦のセレモニアルピッチとイニング間のイベントに松井玲奈が登場。今回のコラボレーションのために特別に作成した「ハリポタ舞台」オリジナルユニフォームに身を包み、笑顔を見せました。

(C)SEIBU Lions(C)SEIBU Lions(C)SEIBU Lions

▼松井玲奈 コメント

練習は何度かノーバンで投げられていて本番では叶わなかったですが、まっすぐボールを投げられたので良かったです！

セレモニアルピッチの練習は舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のキャストの高山璃子さん(デルフィー役)と劇場で行い、まっすぐ投げるコツを教えていただきました。

点数をつけるなら、65点です。

セレモニアルピッチは初めてだと思います。次回はもっと肩を鍛えて、またチャレンジしたいです！

ベルーナドームに入った瞬間にライオンズファンの熱い声援を感じました。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』も熱い舞台を繰り広げているので、ぜひ魔法を感じに赤坂まで遊びにきてください！

■チケット情報■

2026年１月公演分までチケット好評販売中！

［販売場所］

TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

ホリプロステージhttps://harrypotter.horipro-stage.jp/

※いずれも購入には事前の会員登録（無料）が必要

ほか、各プレイガイドでもお取扱いあり

チケットに関するお問合せ：ホリプロチケットセンター 03-3490-4949（平日AM11:00～PM6:00／定休日 土・日・祝）

■あらすじ■

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、

かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。

魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。

今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。

そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。

彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった！

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく・・・。

■出演キャスト■

ハリー・ポッター：稲垣吾郎／平岡祐太／大貫勇輔

ハーマイオニー・グレンジャー：酒井美紀／松井玲奈／奥村佳恵

ロン・ウィーズリー：ひょっこりはん／上山竜治／関町知弘

ドラコ・マルフォイ：内田朝陽／姜 暢雄／渡辺邦斗

ジニー・ポッター：白羽ゆり／安藤 聖／吉井 怜

アルバス・ポッター：藤田ハル／福山康平／佐藤知恩／原嶋元久

スコーピウス・マルフォイ：浅見和哉／久保和支／大久保 樹

嘆きのマートル：出口稚子

ローズ・グレンジャー・ウィーズリー：倉澤雅美

デルフィー：乃村美絵／高山璃子／野邑光希

組分け帽子：尾尻征大

エイモス・ディゴリー／アルバス・ダンブルドア／セブルス・スネイプ：間宮啓行／市村正親

マクゴナガル校長：岡 まゆみ／白木美貴子

秋山和慶／荒澤恵里奈／浅野郁哉／チョウヨンホ／古沢朋恵／半澤友美／隼海 惺／肥田野好美／久道成光／星 郁也／石原健太郎／加茂享士／柏村龍星／肥塚綾子／小結湊仁／黒田 陸／馬屋原涼子／森田万貴／小川 希／岡 直樹／織詠／大竹 尚／坂入美早／篠原正志／田口 遼／高橋英希／手打隆盛／上野聖太／薬丸夏子／横山千穂

ルード・バグマンの声：吉田鋼太郎

※各キャストの出演時期の詳細については公式サイトをご確認ください。

■公演概要■

［日程］上演中～2026年1月31日（土）

［会場］TBS赤坂ACTシアター

［上演時間］3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp