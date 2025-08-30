ルタオの進化を体感！「ルタオ新千歳空港ポップアップストア」開店× 新紅茶カテゴリー「＆LeTAO」発売記念キャンペーンを9月2日より実施いたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、新たな挑戦として、2025年9月1日（月）に新紅茶カテゴリー「＆LeTAO」を発売。その翌日、9月2日（火）には北海道・新千歳空港 国内線ターミナルビル3階にポップアップストアをオープンし、空港から新しいルタオの世界を発信いたします。これを記念し、発売およびポップアップストアのオープンをより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

期間：2025年9月2日（火）～9月30日（火）

場所：新千歳空港国際線ターミナルビル連絡施設3階

営業時間：10:00～18:00※プレゼント引換時間

参加方法：

１. ルタオ公式LINEを友だち追加 https://page.line.me/815gaxve

２. トーク画面にてキーワード【ルタオと紅茶】を送信

３. 届いたクーポンを店頭にてご提示いただくと、新紅茶カテゴリー「＆LeTAO」のティーバッグをお一つプレゼントいたします。

※サンプルは 数量限定となっております。

※お一人様 1回限りのご利用とさせていただきます。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

ルタオ新千歳空港ポップアップストアについてルタオ新千歳空港ポップアップストア 店内イメージ

2025年9月2日（火）に、北海道・新千歳空港 国内線ターミナルビル3階に【ルタオ新千歳空港ポップアップストア】をオープン。

ここでしか味わえない限定商品《エレナッツ》をはじめ、小樽で人気の店舗デニルタオのフロマージュデニッシュや、特別仕様のパルフェなど、ここでしかお楽しみいただけない限定スイーツを多彩にご用意。さらに、ごゆっくりお過ごしいただけるイートインスペースも併設し、旅の始まりや終わりにスイーツとともに落ち着いた時間をお楽しみいただけます。

店舗概要

店名：ルタオ新千歳空港ポップアップストア

出店期間：2025年9月2日（火）～2026年6月末 午前10時～午後6時

開催場所：北海道千歳市美々国際線ターミナルビル 連絡施設3階

限定スイーツ「エレナッツ」空港内で焼き上げる「フロマージュデニッシュ」「ムースフロマージュパルフェ～苺づくし～」新紅茶カテゴリー「＆LeTAO」について

今回誕生した新カテゴリー「＆LeTAO」は、“ルタオと一緒に”という思いを込めて、ルタオの定番人気スイーツとの最高のペアリングを追求した紅茶のシリーズです。

「紅茶専門店」ではなく、お菓子作りで培ってきたルタオだからこそ実現できたこの特別な紅茶は、人気の「ドゥーブルフロマージュ」「ショコラドゥーブル」、そして焼き菓子それぞれの美味しさを最大限に引き立てるよう厳選されました。ご自宅でのティータイムはもちろん、ギフトとしても最適です。ルタオが自信をもっておすすめするスイーツと紅茶が織りなす、特別な時間をお楽しみください。

＆LeTAO特設ページURL：https://www.letao-brand.jp/lp/and-letao/

ドゥーブルフロマージュとともに。「運河の灯り」ショコラドゥーブルとともに。「琥珀の夕波」焼き菓子とともに。「港街の雪明り」『小樽洋菓子舗ルタオ』について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

ブランドサイトURL：https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。