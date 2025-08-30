【CENE(セネ)】2025年8月30日から「新宿ルミネ2」にてPOPUPを開催
株式会社CENE(代表取締役社長：平井 聡、本社：東京都渋谷区)が運営する、アクセサリーブランド「CENE（セネ）」は、2025年8月30日から「新宿ルミネ2」にてPOPUPを開催致します。本POPUPでは、ブランドを代表するシグネチャーアイテムをはじめ、新作コレクションや新宿ルミネ2限定商品、ノベルティと多数ご用意が御座います。
会場の内装はCENEの世界観を体感できる空間を創り上げました。静謐でモードなトーンと、温かみを感じさせるマテリアルを掛け合わせたインスタレーションは、アクセサリーを“ただ選ぶ”のではなく、“出会う”体験へと昇華させます。
■限定アイテム
ニュアンスオーブネックレス 2,800円(税込)
ビッグオーブピアス 3,000円(税込)
オーブピアス 2,800円(税込)
■ノベルティフェア
4,000円(税込)以上お買い上げでOPEN限定ショッパーをプレゼント。
サブバッグとしてお使いやすいサイズ感となっております。
■ POPUP STORE 開催概要
・日程：2025年8月30日(土)から
・場所：新宿ルミネ2 2階
・営業時間：11:00～21:00（ルミネ新宿の営業時間に準ずる）
■CENEの特徴
CENEはアクセサリーを、装飾の境界を越えた“アートピース”として提案します。無機質な素材の中に詩情を 静かなフォルムの中に意志を宿し、構築的でどこか芸術的な美しさを追求しています。
水や汗にも錆びにくく、変色や変形を最小限に抑える「サージカルステンレス」を用いています。「サージカルステンレス」は医療用器具等に使われ、肌に優しい素材です。肌荒れや劣化を気にせず楽しめるため、敏感肌や金属アレルギーの方も輝きを諦めることなく毎日を共に過ごせるアクセサリーです。
■オフィシャルサイト/SNS
OFFICIALSITE：https://cene.tokyo/
Instagram：https://www.instagram.com/cene_316l/
X：https://x.com/cene_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@cene___official
■店舗情報
CENE 原宿路面店
ご予約はこちら：https://cene.tokyo/pages/store
アクセス：〒150 - 0001 東京都渋谷区神宮前1-10-34 セントラルプレイス原宿3F
営業時間：11：00～19：00
CENE ルクア大阪店
アクセス：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 8F
営業時間：10:30～20:30（※施設営業時間に準ずる）
CENE タカシマヤ ゲートタワーモール店
アクセス：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤゲートタワーモール5F
営業時間：10:00～21:00（※施設営業時間に準ずる）
CENE 台湾店 (POPUP)
期間：2025年8月1日(金)～8月31日(日)
アクセス：新光三越(台北信義新天地A11)
営業時間：11:00～21:30（金曜/土曜は22時閉店）
CENE ルミネ新宿2店 (POPUP)
期間：2025年8月30日(土)から
アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿2店2F
営業時間：11:00～21:00
CENE 福岡天神路面店
※10月OPEN予定
■会社概要
社名：株式会社CENE
本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-9 オンデンフラット 2階202号室
設立：2013年1月
代表者：代表取締役社長 平井 聡
事業概要：
１.金属アレルギーに配慮したアクセサリーブランド「CENE（セネ）」を企画・製造・販売
２.自社運営のeコマースサイトおよび他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売
URL：https://cene.tokyo/
【報道関係のお問合せ】
株式会社CENE
PR担当 山内（ヤマウチ）
電話番号：03-5456-5978
（受付時間10時00分～19時00分）
メールアドレス：k-yamauchi@cene.jp