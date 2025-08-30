綾峰欄人タテ読み漫画デビュー！新連載『100の魔石の大賢者』8月30日（土）より、ソラジマTOON等で配信スタート

株式会社ソラジマ

株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎・前田儒郎、以下「ソラジマ」）は、2025年8月30日（土）より新連載『100の魔石の大賢者』をソラジマTOON・LINEマンガ・めちゃコミック・ebookjapanにて配信を開始します。

本作の原作は商業作品初連載となる長月観、ネーム・キャラクターデザインは人気漫画『GetBackers-奪還屋-』の作画を務めた綾峰欄人が担当。

主人公・トーリの初期キャラクターデザイン

物語の主人公は、最弱冒険者の少年・トーリ。彼が使えるのは、戦闘では役に立たない『生活魔法』だけで、日銭を稼ぎながら家族を支えて暮らしていました。そんなある日、トーリは不思議な“喋る本”と出会い、通常の魔石の100倍の価値を持つ“本物の魔石”の存在を知ります。

雑用係として扱われていた少年が理不尽な運命を覆し、“魔石無双”を繰り広げていく──そんな爽快感あふれるファンタジー作品です。

初回は1～14話まで一挙公開。トーリや仲間たちの熱いバトルをまとめて楽しむことができます。

この機会に是非ご覧ください。

■『100の魔石の大賢者』の一部を大公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mAEwzT1KDRE ]

▪️作品紹介

『100の魔石の大賢者』（原作：長月観 ネーム・キャラクターデザイン：綾峰欄人）(C)︎ 長月観・綾峰欄人 / SORAJIMA

▼あらすじ

生活魔法しか使えない少年・トーリは、病気の兄を支えるため、冒険者ギルドで下働きをしていた。

倒せるのはスライム程度で、得られる魔石もわずか。

日銭を稼ぎながら、ギルドメンバーからの理不尽な扱いに耐える毎日を送っていた。

そんなある日、彼は洞窟で“喋る本”と出会う。

「キミは“本物の魔石”を取りたくないか？」

その言葉が、トーリの運命を大きく変えていく。

--生活魔法使いの“魔石無双”譚、ここに開幕！

■原作者・長月観のプロフィール＆コメント

長月観 プロフィール

デビュー前は趣味で「pixiv」や「カクヨム」で執筆活動を行い、持ち前のキャラ愛と巧みなキャラ作りで読者の心を掴む。ソラジマの企画公募でその才能を発掘され、タテ読み漫画『100の魔石の大賢者』で商業作品デビュー。

▼コメント▼

まずは作品に携わってくださったスタッフの皆様に、心より感謝申し上げます。

若輩者の自分がここまで作品を形にできたのは、編集の中畑さん、ネームを担当してくださった綾峰先生、そして制作チームの皆様のおかげです。関わってくださったすべての方に、ビッグリスペクトとビッグラブを送ります。

そして、作品に目を留めてくださった読者の皆様、本当にありがとうございます。本当は一人ひとりにビッグハグを贈りたいところですが、それは叶いませんので、文字書きとして物語を紡ぎ続けることでお応えできればと思います。

今後、トーリ、ネイル、クレッグ、カハールなど、さまざまなキャラクターが登場予定です。どうか彼らのことを可愛がっていただければ幸いです。

■ネーム・キャラクターデザイン担当／綾峰欄人のプロフィール＆コメント

綾峰欄人 プロフィール

兵庫県尼崎市出身。1999年、週刊少年マガジンにて『GetBackers-奪還屋-』（原作・青樹佑夜）の作画を担当し、漫画家として作品発表経歴なしに連載デビューを果たす。同作は2002年からテレビアニメ放映、ゲーム化などのあらゆるメディアミックスにおいて一世を風靡。その他、小説の挿絵など幅広い分野で持ち前の画力を発揮。

▼コメント▼

ネーム担当の綾峰です。『100の魔石の大賢者』の配信が始まり、ほっと心を撫でおろしながら、皆さんに読んで頂けることを光栄に思っております。

長月先生のシナリオを楽しく読ませて頂きながら、どう表現すればよいのか。タテ読み漫画が初体験の中で、いろいろな試行錯誤に付き合っていただけている編集さん。あとで困るかもしれんなと思いながら、細かいネームに線や、色を足して頂けてることにとても感謝しております。主人公トーリは一つの綾峰の分身としてデザインし、一つ一つ成長する姿をネームに起こしているので、その中で出会う人達や生き方を読者の人たちに届けられればと思っております。

トーリとヒゲがこの世界で何を見つけて何を感じるのか、皆さんの心に一つでも楽しい思いが残るように頑張っていきます。

※綾峰欄人の「欄」は、正しくは旧字体です。

■ソラジマについて

持ち込みはこちら :https://sorajima.jp/mochikomi株式会社ソラジマ

2019年に設立した株式会社ソラジマは、

・ログライン「誰もがバカにする、大きな夢を叶えてみせるー。」

・ミッション「今世紀を代表するコンテンツを創るー。」

を掲げ、オリジナルのタテ読み漫画（Webtoon）の制作を行っています。



現在、160以上の作品を配信しており、Webtoon発祥の韓国をはじめとして北米や中国などの世界11カ国・地域の漫画アプリにも配信しています。



2021年公開の『シンデレラ・コンプレックス』は地上波で実写ドラマ化、『傷だらけ聖女より報復を込めて』は2025年にアニメ放送が開始し、タテ読み漫画の垣根を超えた実績も順調に積み上がってきています。



社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp



