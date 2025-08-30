川崎モアーズ「9月1日 防災の日」に合わせて「HOZONHOZON BOSAI SERIES」キャンペーン開催！

株式会社横浜岡田屋

株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」では、2025年9月1日「防災の日」にちなみ、川崎モアーズ1F正面入口での店頭イベントと、川崎モアーズ公式Xでのプレゼントキャンペーンを同時に実施いたします。

9月1日の「防災の日」は防災意識向上の重要な日として広く認識されています。本企画は防災食「HOZONHOZON BOSAI SERIES」をより多くの方に知っていただき、日常生活の中での防災意識を高めていただくことを目的としています。

試食体験や防災グッズのプレゼント、Xを活用したキャンペーンなどを通じて、「知る」「備える」「行動する」きっかけを提供します。

「HOZONHOZON BOSAI SERIES」とは

「HOZONHOZON BOSAI SERIES」とは、株式会社 横浜岡田屋とSwimmyDesignLabのコラボレーションによって生まれた防災用品の新しいかたちです。

防災食はカンパンに始まり、ビスケット・お湯を注いで食べるアルファ米などへと進化し、現在では防災時にお湯を沸かすのが面倒などの意見があり、徐々にそのまま食べられるレトルト食品へ移行してきています。

「HOZONHOZON BOSAI SERIES」は、便利さは勿論、今までの防災用品では考えられなかった

“明るく、楽しい商品デザインで食欲が湧いて元気になってほしい！”という願いを込めて誕生しました。

「HOZONHOZON BOSAI SERIES」のパッケージデザインはSwimmyDesignLabのアートディレクター「吉水 卓」が担当しております。保存食としての機能を十分に備えながらも、災害への備えと日常への「豊かさ」と「楽しさ」をお届けします。

■おいしいごはんシリーズ

和風鯛ごはん

五目ごはん

野菜ごはん

海鮮カレーごはん

※シリーズ全体については「HOZONHOZON BOSAI SERIES」公式オンラインストアをご覧ください。

■「HOZONHOZON BOSAI SERIES」公式オンラインストア

https://okadayabousai-select.com/

店頭イベント概要

■9月1日は防災の日～いざという時に備える保存食「HOZONHOZON BOSAI SERIES」～

・日程：9月1日（月）、9月2日（火）

・時間：各日11：00～17：00

・場所：川崎モアーズ1F正面入口

「HOZONHOZON BOSAI SERIES」をご試食いただけます。また、川崎モアーズ公式LINEをお友だち追加していただいた方に、「HOZONHOZON BOSAI SERIES」現品を含む防災グッズをプレゼントいたします。※数量限定

川崎モアーズ公式Xプレゼントキャンペーン概要

■「9月1日は防災の日。いざという時のために、日頃の備えを見直そう。」

抽選で5名様に「HOZONHOZON BOSAI SERIES」おいしいごはんシリーズ2食セットをプレゼント！

・期間：8月30日（土）～9月8日（月）

・応募方法：川崎モアーズ公式X（@kawasakimores）をフォロー＆該当ポストをリポスト

・プレゼント内容：「HOZONHOZON BOSAI SERIES」おいしいごはんシリーズ

和風鯛ごはん（賞味期限：2033年1月）、五目ごはん（賞味期限：2033年6月）

■川崎モアーズ公式X

https://x.com/kawasakimores

■プレゼントキャンペーン詳細は川崎モアーズHPをご覧ください。

https://kawasaki-mores.jp/eventinfo/detail/?cd=001095

「川崎モアーズ」について

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE’S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、地下２階から８階まで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

〒210-8504

神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7

https://kawasaki-mores.jp/