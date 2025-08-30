- 星降る庭園で名月に乾杯 - 倉敷の結婚式場フェリシオンで秋の味覚を楽しむビアガーデン9月も開催！

■ 星降る庭園で、秋の宵を楽しむ

翠宝商事株式会社

イルミネーションに輝くローズガーデンや、クラシカルなホール席を舞台に、大切な人と過ごす上質な秋の夜。世界的庭園デザイナーが手掛けた「錦庭」と白亜の洋館が織りなす非日常空間で、倉敷初の“ラグジュアリー・ビアガーデン”を御体感いただけます。

■ 秋の味覚を取り入れたビストロ料理

星降る庭には5卓のガーデン席。イルミネーションを眺め夜風に当たりながらグラスを傾けるひととき。英国チェルシーフラワーショーで連続金メダルの世界一の庭【錦庭】を眺める秋の夕べ。テラス席は長机でご用意。

9月は、夏の人気メニューに加え「秋の果実とスモークサーモンのインサラータ」「きのことシーフードのマカロニグラタン」「さつまいもと十五穀米の炊き込みご飯」など、秋の食材を取り入れた特別メニューをご用意。人気の「ローストビーフ寿司」や「スペアリブ」など定番のビストロ料理も提供いたします。

8月のメニューに加えて秋の味覚がラインナップ！桃太郎トマトのカプレーゼも人気。人気のローストビーフ寿司やスペアリブはそのままに、秋野菜のフリッタータや季節のポタージュスープに炊き込みご飯など、秋の味覚をお楽しみ戴けます。■ デザート

はちみつとりんごのドルチェピッツァ

なめらかパンナコッタ

秋の果実のジュレ

フェリシオン特製ふわふわかき氷サービス



■ ドリンクはフリーフロー

ビール、ワイン、ハイボール、カクテル、ソフトドリンクなど、豊富なラインナップを飲み放題で。

月明かりと星空の下、グラスを傾ける至福のひとときをお楽しみください。

●ドリンクメニュー

ビール（アサヒ・キリン・サッポロ）

レッドアイ・シャンデーガフ・黒ビール（ハーフ&ハーフ）

（チューハイ）ピーチ・パイン・ブルーベリー・青りんご・ストロベリー

赤ワイン・白ワイン・焼酎（芋/麦・水割り・ソーダ割り）ノンアルビール・ハイボール

オレンジジュース・アップルジュース・カルピス・ジンジャーエール（一部抜粋）

静かなガーデン席。涼しいホール席。星降る庭の奥のベンチはインスタ映え抜群。

開催概要

日程：9月5日（金）、6日（土）、7日（日）、12日（金）、23日（祝）、26日（金）

※7日（日）、23日（祝）は昼夜開催（昼：11:30-14:00／夜：17:00-21:00）

会場：シャトー・ドゥ・フェリシオン（岡山県倉敷市中央1-25-36）

時間：17:00-21:00（昼開催は11:30-14:00）

料金：大人・中高生 5,500円（税込）／小学生 2,200円（税込）／未就学児無料

（投稿シェアで小学生1600円）

予約制



【ご予約・お問い合わせ】

TEL：086-425-1555

MAIL：contact@felicion.net

〒710-0046

岡山県倉敷市中央1-25-36

シャトー・ドゥ・フェリシオン

https://felicion.net/

翠宝商事株式会社

https://share.google/LIpD2FBi3kz1DWSOp