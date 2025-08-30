デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG『デュエットナイトアビス』「東京ゲームショウ2025」出展決定！

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studiaが手がける新作アクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）は、2025年9月25日から28日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に出展決定しましたことをお知らせいたします。『デュエットナイトアビス』ブースでは、ゲーム内をモチーフにしたブース装飾、等身大ジオラマ展示や各種限定ノベルティの配布も実施予定。いち早くゲームを体験していただけるだけでなく、さまざまなコンテンツで来場者の皆様のお越しをお待ちしております。

出展詳細情報

試遊コーナーで「デュエットナイトアビス」をじっくり楽しもう！

- タイトル： デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）- 出展会場：幕張メッセ- 会期： 2025年9月25日（木）～ 9月28日（日）- ブース：ホール2 S01

「デュエットナイトアビス」ブースの試遊コーナでは、ゲームの大きな魅力である「二人の主人公の視点」で進行する物語のほか、爽快感抜群の戦闘や探索など、さまざまなコンテンツをご体験いただけます。この機会にぜひお楽しみください。※お一人でも試遊にご参加いただけます。（スタッフがサポートいたします）※試遊には整理券が必要な場合があります。

公式XにてTGSチケットプレゼントキャンペーン実施中！

現在、『デュエットナイトアビス』 の公式X（旧Twitter）をフォロー＆該当ポストをリポストいただくと、TGS一般来場者チケットが抽選で20名様に当たるキャンペーンを開催中です。ぜひ、ご参加ください！また、試遊に関すル最新情報や限定ノベルティの詳細も公式Xにて、近日中に発表を予定しております。 この機会にぜひ公式Xをフォローして、続報を待て！

✦公式X（旧Twitter）アカウントはこちらから

https://bit.ly/4mgQrv8(https://bit.ly/4mgQrv8)

※一部の展示内容は予告なく変更となる場合がございます。

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！「天井」を破ったRPG

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲーム中で獲得できるキャラクターの欠片で無料でキャラクターを入手可能に。また武器は従来通り製造システムで無料入手可能になり、ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。

✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。

✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターが全ての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動でし、重力から解放される爽快感を味わうことができます。

✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。

10月28日正式リリース決定！事前登録も好評受付中

10月28日グローバルリリース予定の『デュエットナイトアビス』は、現在公式サイトでは事前登録好評受付中です。本作に興味をお持ちいただけましたら、ぜひご予約をお待ちしております。

✦事前登録はこちらから↓

https://bit.ly/4mQQhtD



✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日

公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/41KNkTd

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Pan Studio All Rights Reserved.