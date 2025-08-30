代官山で特別な秋を-手作り結婚指輪・婚約指輪「icci 代官山」ブライダルフェア開催｜見学・体験・特典付きで一日完結、思い出をかたちに残す秋の体験

株式会社icci

株式会社ｉｃｃｉ（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する、代官山の手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年・秋の本格的なブライダルシーズンに向けて〈ブライダルフェア〉を、開催いたします。カップルに特別な体験をお届けする本フェアでは、限定特典もご用意しております。

icci 代官山 ブライダルフェア

ブライダルフェアの概要

代官山にアトリエを構える 「icci 代官山」 では、秋のブライダルシーズンにあわせて、特別な体験型イベント「ブライダルフェア」を2025年9月1日(月)～9月15日(金)に開催いたします。

見学・ミニ制作体験・カウンセリング・見積もりシミュレーションをワンストップでご体験いただけるほか、ご来店者様限定の豪華特典もご用意しております。

ブライダルフェアで体験できること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102506/table/78_1_6b1cfbe4014e4b99f3c8767be041c8a2.jpg?v=202508300156 ]

来店特典

◆ Amazonギフト券 5,000円分をプレゼント（1組につき1回）

ご来店いただいたカップル全員に、Amazonで使えるギフト券をプレゼント。

【当日予約特典】

◆ 最大66,000円（税込）相当のダイヤモンドを1ピース進呈（お一人につき1点）

フェア当日に本制作をご予約いただいたお客様には、リングに使用できる高品質なダイヤモンドを無料でプレゼント。人気のミルグレインやハワイアンデザインとの相性も抜群です。

【通常サービス（フェア期間も実施）】

◆ オリジナルアロマボトルのプレゼント

指輪づくりの余韻をご自宅でも楽しめる、icciオリジナルのアロマを贈呈。癒しの香りが、おふたりの記憶をそっと彩ります。

◆ 制作風景の写真データをプレゼント

専属スタッフが撮影した制作中の様子を、データでお渡し。おふたりの大切な思い出を、かたちに残せます。

ご予約方法

ブライダルフェアへのご参加は【事前予約制】となっております。

下記よりご希望の日時をご予約ください。

■公式予約ページ（https://coubic.com/iccidaikanyama/2510571#pageContent）より24時間受付

ご予約時は【店頭見学、店頭見積もり（婚約指輪・結婚指輪）】のコースをご選択の上、

備考欄に「ブライダルフェア参加希望」とご入力ください。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

店長コメント

icci 代官山は、「ふたりの物語をかたちにする」という理念のもと、ジュエリーを単なる装飾品ではなく“人生を彩る体験”としてお届けしてまいりました。

職人によるサポートと、心を込めたおもてなしにより、特別な瞬間を安心してお楽しみいただける環境づくりを大切にしています。



今回のフェアでも、五感で楽しむオリジナルアロマや制作風景の写真データなど、思い出をより豊かに残していただける特典をご用意しました。

私たちは、ブライダルリングを通じて「大切な人と過ごす時間を丁寧に重ねること」をお手伝いしてまいります。

icci 代官山でワンランク上の手作り結婚指輪体験をお楽しみください。（icci 代官山 店長）

会社概要

会社名:株式会社ｉｃｃｉ

所在地

icci 代官山

(イッチ ダイカンヤマ)

〒150-0034

東京都渋谷区代官山町10-4

▶︎google Map(https://www.google.com/maps/place/icci+%E4%BB%A3%E5%AE%98%E5%B1%B1+-%E6%89%8B%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%B5%90%E5%A9%9A%E6%8C%87%E8%BC%AA%E3%83%BB%E5%A9%9A%E7%B4%84%E6%8C%87%E8%BC%AA-/@35.6504938,139.7045728,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b2796b8e1a1:0x9f867619d198451d!8m2!3d35.6504938!4d139.7045728!16s%2Fg%2F11nyltp_yl?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwMi4xIKXMDSoJLDEwMjExNjM5SAFQAw%3D%3D)はこちらから

Debut icci 代官山

（デヴュ イッチ ダイカンヤマ）

〒150-0034

東京都渋谷区代官山町12-3 1F

▶︎google Map(https://www.google.com/maps/place/Debut+icci+%E4%BB%A3%E5%AE%98%E5%B1%B1+-+%E6%89%8B%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0+-/@35.650714,139.703866,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b1c61a3f055:0x83afb84e943faa5a!8m2!3d35.650714!4d139.703866!16s%2Fg%2F11y98j53h1?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwMi4xIKXMDSoJLDEwMjExNjM5SAFQAw%3D%3D)はこちらから

創業: 2020年11月

会社HP

https://www.1-daikanyama.jp/

ご予約フォーム

https://www.1-daikanyama.jp/reserve/

アクセス

https://www.1-daikanyama.jp/access/

Instagram

icci 代官山

https://www.instagram.com/icci.daikanyama/

Debut icci 代官山

https://www.instagram.com/debut.icci.daikanyama/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社icci広報担当

E-mail: 1@1-daikanyama.jp