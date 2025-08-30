【ステーキのどん】9月1日(月)～　”店舗限定企画”として、スープバーにカレーが登場！！

株式会社アークミール

「ステーキのどん」で、2025年9月1日（月）より4店舗限定企画として、スープバーに、カレーも追加した3種類を販売致します。

対象店舗：ステーキのどん東大宮店・中百舌鳥店・中環柴原店・小山犬塚店

※1小山犬塚店では、2種類（カレー+日替わりでオニオンスープorかわかめスープ）を実施しております。

※2東大宮店・中百舌鳥店・中環柴原店では、3種類（カレー+オニオンスープ・わかめスープ）を実施いたします。

日頃よりステーキのどんをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。

現在、小山犬塚店（栃木県）にて大好評いただいております、スープバーでのカレーの提供を、

東大宮店（埼玉県）、中百舌鳥店・中環柴原店（大阪府）でも実施いたします。

お腹も心も大満足の、食べ放題イベントを、ぜひご利用ください。

スープバーにカレー登場！企画 開催店舗 4店舗

小山犬塚店（栃木県）・東大宮店（埼玉県）・中百舌鳥・店中環柴原店（大阪府）

<対象>

メイン料理をご注文のお客様

<販売期間>

2025年9月1日(月)～

※当日の販売量により、売切れになる場合がございます。

※食材のご用意の関係上、販売中止になる場合がございます。

＜その他注意点＞

フードロス削減の為、食べ残しが発生しないようお気を付けください。

<店舗情報詳細>

弊社ホームページよりご確認いただきます様、お願い致します。

店舗情報URL：https://www.steak-don.jp/shop_map.html

＜アレルギー情報＞

弊社ホームページよりご確認いただきます様、お願い致します。

アレルギー情報URL：https://www.steak-don.jp/allergen_list.html

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。

今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。