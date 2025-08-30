『タレントパワーランキング』が「清潔感がある」イメージが強いU-35女優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第394弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第394弾として、「清潔感がある」イメージが強いU-35女優ランキングを発表。

https://tpranking.com/cleanliness-actress-25

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、「清潔感がある」イメージを持たれている35歳以下の女優のイメージスコアを調査。

皆さんは、「清潔感がある」イメージが強いU-35女優といわれたら誰を思い浮かべますか？

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

※タレントの年齢は2025年8月30日時点

TOP20のうち上位5名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

１位には、8月22日公開の映画「隣のステラ」で八木勇征とW主演している女優がランクイン。

続いて、東京都選挙管理委員会のイメージキャラクターに起用された女優が２位にランクイン。

他にも、2025年8月30日～31日に日本テレビ放送「24時間テレビ48 -愛は地球を救う-」のチャリティーパートナーを務める女優、ファッション雑誌「Seventeen」専属モデルとして活躍していた女優がランクインしています。

今後も「清潔感がある」イメージが強いU-35女優の活躍に注目してみましょう。

キャスティング関係者必見！ CM起用に適している「清潔感がある」イメージが強いU-35女優TOP20

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら

https://lp.architect.co.jp/talentsearch/

