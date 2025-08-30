医療法人中川会 介護老人保健施設「萩の里あすか」が特定技能外国人材の申請手続き・雇用管理DXサービス「irohana」を導入

いろはな株式会社

いろはな株式会社（東京都新宿区、代表取締役：澤和寛昌、以下「いろはな」）が開発・提供する特定技能外国人材の申請手続き・雇用管理DXサービス「irohana」が、医療法人中川会 介護老人保健施設萩の里あすか（奈良県高市郡高取町、理事長：中川晴智、以下「萩の里あすか」）に導入され、運用が開始されたことをお知らせいたします。

■導入の背景

萩の里あすかでは、これまで外国人スタッフの支援業務を登録支援機関に委託していました。しかし、関与する人員が増えることで情報の精度が低下するなど、情報連携面での課題がありました。また、費用対効果の観点からも、自社で直接管理・対応したいというニーズが高まっていました。

こうした課題を解決し、コストを最適化しながら支援の質を高めるため、支援業務の内製化を進めることを決定し、その実現手段として、いろはな株式会社が提供する「irohana」を導入しました。導入にあたっては、優れたコストパフォーマンスに加え、柔軟で伴走型のサポート体制が決め手となりました。

■導入後の効果

irohanaの導入により、外国人スタッフに関する情報をシステム上で一元管理できる環境を構築しました。これにより、必要な情報へ迅速にアクセスできるようになり、ビザ更新や定期届出の確認、入職予定者の情報管理など、日々の業務を効率的に進められるようになりました。

さらに、従来の紙媒体による煩雑な管理から脱却し、申請業務を含む一連の手続きをシステム上で完結できるようになったことで、業務効率化と正確性の向上を同時に実現しています。

■担当者コメント

irohanaを導入したことで、自社による支援業務を実現することができました。ビザ更新や定期届出など、忘れがちなタイミングで確実にチェックできる点は大きな安心につながっています。必要な情報がすべてシステムに集約されているため、業務を大幅に効率化することができています。

導入後は、いろはな社の柔軟で手厚いサポートをより一層実感しており、システム導入においてirohanaは最適な選択だと感じています。

■いろはなが提供するサービス

いろはなは、越境HRに特化した採用・管理のオールワンソリューションを日本中に展開していくことで、外国人材が幸せに・活躍する未来を創出しています。



irohana for 自社支援

自社で特定技能人材を支援したい企業向けの外国籍社員の手続き・雇用管理DXサービスです。本サービスの導入により、従業員情報管理や就労ビザに関する手続きをオンライン上で完結できるようになります。専門家によるサービスと雇用管理システムを組み合わせ、初めての自社支援をサポートします。

実務に寄り添う伴走サポートで、安心してコスト削減に取り組んでいただけます。



irohana for 登録支援機関

特定技能外国人を支援する登録支援機関向けの書類申請DXシステムです。書類にまつわるコミュニケーションが１つのシステムに集約される新しい業務体験をご提供します。本システムは登録支援機関出身者と行政書士が連携し、徹底した現場視点で作られており「使いやすさ」に自信があります。オンライン申請に対応した高機能システムを月額29,800円～の低価格でご利用いただけます。



irohana Career

特定技能外国人に特化した人材紹介サービスです。受け入れ企業より事前にお伺いした採用条件や人物要件に基づき、いろはなが事前面談を行い、厳選した候補者を推薦し面接を設定します。精度の高いマッチングだけでなく、採用後のビザ申請から入社手続きまで、採用活動にかかる全ての工程を包括的にサポートいたします。

「日本で働く、を幸せに」というミッションの実現に向け、「支援する人を支援する」というコンセプトのもと、今後もサービスを拡充し、さらなるラインナップの充実にも努めてまいります。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136653/table/7_1_f91ca3d52710165753c129d25674ceb0.jpg?v=202508300356 ]