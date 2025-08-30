ひと口で、記憶に残る衝撃を。メゾンカカオのマスターピース【ショコラ・コキーユ】丸の内・横浜・オンラインショップ限定／9月は「マロン」が登場

メゾンカカオ株式会社

鎌倉発祥のチョコレートブランド「メゾンカカオ」（創業者：石原紳伍）が手がける【ショコラ・コキーユ】は、わずかな工程の誤差すら許されない、究極に繊細な構造と味わいをもつチョコレートです。

その薄く繊細なチョコレートを割った瞬間、パリッと弾けて中から液状のチョコレートが溢れ出します。驚きとともに広がる豊かな香りと口どけは、まさに“チョコレートでできた芸術”。選ばれた職人の手と、限られた環境の中でしか生まれないこの一粒は、ブランドを象徴する存在として、多くのファンを魅了し続けています。

現在、販売は丸の内店・横浜店・公式オンラインショップ限定。オンラインでは販売開始から数分で完売が続き、店頭でも入荷と同時に売り切れることがほとんどという特別な一品です。

定番のビターとバニラに加え、毎月限定の味わいが登場。9月は"まろん”をお届けします。

9月の一ヶ月間、ご用意ができ次第、数量限定でのお届けとなります。

「ショコラ・コキーユ マロン」6粒、税込4320円

秋限定で登場する人気作。和栗の芳醇な風味とコクが贅沢に広がる、濃厚な味わい。四万十和栗ならではの濃密で奥ゆきのある甘みを引き立たせるため、コロンビアの「シングルテロワール」で生み出す、すっきりとしたミルクチョコレートを合わせました。

※数量限定のため、各日完売次第終了となります。

「ショコラ・コキーユ まろん」は、以下のオンラインショップ、およびメゾンカカオ店舗に限り、9月の1ヶ月間、順次数量限定にて販売します。完売次第終了となります。

【販売店舗】

・MAISON CACAO丸の内店（東京都千代田区丸の内３丁目３－１新東京ビル1階）

・MAISON CACAO NEWoMAN横浜店（神奈川県 横浜市西区南幸１-1-1 NEWoMAN横浜１階）

・MAISON CACAO オンラインショップ（https://onlineshop.maisoncacao.com/）

【ブランド概要】

2015年に日本の文化都市・鎌倉に誕生したメゾンカカオは、創業者の

石原紳伍がコロンビアで出会ったカカオのある風景から始まりました。

美味しさが心の豊かさに繋がる、そんな幸せなチョコレート文化を日本らしい感性とクリエイティビティで創りたいという想いの元、コロンビアでのカカオ栽培から発酵、焙煎まで全ての過程に携わり、生産者とお客様を繋ぐべく、上質なチョコレート作りに拘っています。またカカオ農業を通した未来の豊かさを求めて、コロンビアでの教育活動にも力を注いでいます。