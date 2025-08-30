田中ちえ美さん写真集のタイトルが『reveal』に決定！ 表紙３種と大胆な黒ランジェリー姿の先行カット第３弾を同時解禁!!

株式会社イマジカインフォス

10月6日（月）発売の田中ちえ美さん2nd写真集。

この度タイトルが決定し、３種類の表紙と先行カット第３弾も解禁されました。

タイトルは『田中ちえ美写真集 reveal』。

“reveal”には、「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、彼女がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ」を表現した一冊にぴったりのタイトルになっています。

また、これまでの人生を赤裸々に語った１万字超のロングインタビューも掲載され、写真と双方で「本当の田中ちえ美を明らかにする」写真集に。

タイトル決定に伴い、３種類の表紙も解禁！

通常版に加え、インフォスクエア版、そして電子版で異なる魅力が堪能できる豪華な仕様です。

通常版の表紙を飾るのは、夕暮れの湖畔で撮影された花柄ワンピース姿。光に包まれた柔らかな表情は、前作から成長した大人の女性の美しさを感じさせます。

インフォスクエア版は、マカオの夜景を背景に、黒いドレスを纏った一枚。初のランジェリーカットは電子版の表紙に採用。写真集のコンセプトである「大人の美」が凝縮されています。

通常版 表紙インフォスクエア版 表紙電子版 表紙

また、表紙解禁を祝して先行カット第3弾も同時公開！

今回解禁されたのは、通常版表紙を飾る花柄ワンピース姿の一枚と、「オトナの美」を象徴するような強気の黒のランジェリーカット。

写真集への期待感が高まること間違いなしです。発売まで、どうぞご期待ください！

先行カット 第３弾先行カット 第３弾

『田中ちえ美写真集 reveal』は、各種記念イベントも引き続き申込受付中。（早期予約キャンペーンの一部は終了）

さらに、10/5開催のバースデーイベント『田中爆誕！～美酒で乾杯！ちえ美史上、最高の酔いどれ夜会～』も昨日よりチケット販売がスタート。

各表紙で異なる魅力を放つ渾身の一冊を、ぜひお手元でご堪能ください。

そのほか写真集の詳細は、こちら（https://seigura.com/magazine_books/159303/）をチェック！

イベント情報

【10.5開催】

バースデーイベント【先着】

『田中爆誕！～美酒で乾杯！ちえ美史上、最高の酔いどれ夜会～』

＜開催日＞2025年10月5日(日)

＜会 場＞Azabu Balloon

（東京都港区東麻布2-23-14 トワ・イグレッグ B1F）

＜チケット料金＞22,000円（税込）

※特典付きチケットのみの販売となります。

＜ご購入リンク＞https://infosquare.shop/?pid=188140970

＊チケット特典内容＊

・バースデーイベントのご参加

・田中ちえ美さんが日本酒（ちえびじん）をお酌

⇒未成年の方・お酒が飲めない方には田中さん手絞りのスダチ水をお渡しします。

・会場１ドリンクつき

・限定グッズセット

・ガチャポン１個

⇒会場設置予定のガチャガチャから１カプセルをプレゼント

⇒アクリルキーホルダー3種・缶バッジ5種の合計8種の中の1点が封入

・インフォスクエア限定版写真集

＜B2タペストリー＆メイキングDVD付き／直筆サイン入り／インフォスクエア限定カバー ※通常版のカバーは付きません＞

【10.11開催】

写真集発売記念【先着】

特典ブロマイドお渡し会

＜対象法人＞タワーレコード

＜日程・会場＞

2025年10月11日（土）＠タワーレコード池袋店

（東京都豊島区東池袋1-50-35 池袋P'パルコ 6F）

＜予約期間＞

2025年9月7日（日）23:59まで

※上記受付期間内でも規定枚数に達し次第、受付は終了

イベント詳細やお申込み方法は下記ページをご確認ください。

https://teket.jp/186/54978

【10.26開催】

早期予約限定【先着】

写真集サイン＆宛名入れ会＋2ショット撮影会

＜対象法人＞

インフォスクエア

＜日程・会場＞

2025年10月26日（日）＠東京都内某所

＜内容＞

3冊セット

写真集サイン＆宛名入れ会

…田中ちえ美さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！

5冊セット

１.写真集サイン＆宛名入れ会

…田中ちえ美さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！

２.2ショット撮影会

…指定の中から選んだポーズで田中ちえ美さんと２ショット撮影！ お客様のスマートフォンにて撮影します。

＜参加方式＞

応募期間中に3冊セット（https://infosquare.shop/?pid=187878899）／5冊セット（https://infosquare.shop/?pid=187878915）ご予約と同時に応募完了

※イベント内容がそれぞれ異なります

※イベント参加券は数に限りがございます。充分な数をご用意しておりますが、販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。

＜応募期間＞

2025年9月30日（火）23:59まで

11.1 & 11.15開催

【抽選】写真集発売記念

特典ブロマイドサイン会

＜対象法人＞

アニメイト＆ゲーマーズ

＜日程・会場＞

2025年11月1日（土）@東京都内某所

2025年11月15日（土）@大阪市内某所

＜応募期間＞

アニメイト：2025年10月7日（火）まで

ゲーマーズ：2025年10月13日（月）まで

※ゲーマーズでの応募券配布期間は10月7日（火）までとなります。ご注意ください。

＜当選通知＞

2025年10月中旬頃予定

＜応募方法＞下記URLよりご確認ください。

▼アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113704

▼ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6533

『田中ちえ美写真集 reveal』

発売日：2025年10月6日（月）

定価：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ

撮影：桑島智輝

編集：声優グランプリ

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

profile

10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。

X：@t_chiemi1006（https://x.com/t_chiemi1006）

Instgram：@chiemi._.tanaka（https://www.instagram.com/chiemi._.tanaka）

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。