田中ちえ美さん写真集のタイトルが『reveal』に決定！ 表紙３種と大胆な黒ランジェリー姿の先行カット第３弾を同時解禁!!
10月6日（月）発売の田中ちえ美さん2nd写真集。
この度タイトルが決定し、３種類の表紙と先行カット第３弾も解禁されました。
タイトルは『田中ちえ美写真集 reveal』。
“reveal”には、「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、彼女がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ」を表現した一冊にぴったりのタイトルになっています。
また、これまでの人生を赤裸々に語った１万字超のロングインタビューも掲載され、写真と双方で「本当の田中ちえ美を明らかにする」写真集に。
タイトル決定に伴い、３種類の表紙も解禁！
通常版に加え、インフォスクエア版、そして電子版で異なる魅力が堪能できる豪華な仕様です。
通常版の表紙を飾るのは、夕暮れの湖畔で撮影された花柄ワンピース姿。光に包まれた柔らかな表情は、前作から成長した大人の女性の美しさを感じさせます。
インフォスクエア版は、マカオの夜景を背景に、黒いドレスを纏った一枚。初のランジェリーカットは電子版の表紙に採用。写真集のコンセプトである「大人の美」が凝縮されています。
通常版 表紙
インフォスクエア版 表紙
電子版 表紙
また、表紙解禁を祝して先行カット第3弾も同時公開！
今回解禁されたのは、通常版表紙を飾る花柄ワンピース姿の一枚と、「オトナの美」を象徴するような強気の黒のランジェリーカット。
写真集への期待感が高まること間違いなしです。発売まで、どうぞご期待ください！
先行カット 第３弾
先行カット 第３弾
『田中ちえ美写真集 reveal』は、各種記念イベントも引き続き申込受付中。（早期予約キャンペーンの一部は終了）
さらに、10/5開催のバースデーイベント『田中爆誕！～美酒で乾杯！ちえ美史上、最高の酔いどれ夜会～』も昨日よりチケット販売がスタート。
各表紙で異なる魅力を放つ渾身の一冊を、ぜひお手元でご堪能ください。
そのほか写真集の詳細は、こちら（https://seigura.com/magazine_books/159303/）をチェック！
イベント情報
【10.5開催】
バースデーイベント【先着】
『田中爆誕！～美酒で乾杯！ちえ美史上、最高の酔いどれ夜会～』
＜開催日＞2025年10月5日(日)
＜会 場＞Azabu Balloon
（東京都港区東麻布2-23-14 トワ・イグレッグ B1F）
＜チケット料金＞22,000円（税込）
※特典付きチケットのみの販売となります。
＜ご購入リンク＞https://infosquare.shop/?pid=188140970
＊チケット特典内容＊
・バースデーイベントのご参加
・田中ちえ美さんが日本酒（ちえびじん）をお酌
⇒未成年の方・お酒が飲めない方には田中さん手絞りのスダチ水をお渡しします。
・会場１ドリンクつき
・限定グッズセット
・ガチャポン１個
⇒会場設置予定のガチャガチャから１カプセルをプレゼント
⇒アクリルキーホルダー3種・缶バッジ5種の合計8種の中の1点が封入
・インフォスクエア限定版写真集
＜B2タペストリー＆メイキングDVD付き／直筆サイン入り／インフォスクエア限定カバー ※通常版のカバーは付きません＞
【10.11開催】
写真集発売記念【先着】
特典ブロマイドお渡し会
＜対象法人＞タワーレコード
＜日程・会場＞
2025年10月11日（土）＠タワーレコード池袋店
（東京都豊島区東池袋1-50-35 池袋P'パルコ 6F）
＜予約期間＞
2025年9月7日（日）23:59まで
※上記受付期間内でも規定枚数に達し次第、受付は終了
イベント詳細やお申込み方法は下記ページをご確認ください。
https://teket.jp/186/54978
【10.26開催】
早期予約限定【先着】
写真集サイン＆宛名入れ会＋2ショット撮影会
＜対象法人＞
インフォスクエア
＜日程・会場＞
2025年10月26日（日）＠東京都内某所
＜内容＞
3冊セット
写真集サイン＆宛名入れ会
…田中ちえ美さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
5冊セット
１.写真集サイン＆宛名入れ会
…田中ちえ美さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
２.2ショット撮影会
…指定の中から選んだポーズで田中ちえ美さんと２ショット撮影！ お客様のスマートフォンにて撮影します。
＜参加方式＞
応募期間中に3冊セット（https://infosquare.shop/?pid=187878899）／5冊セット（https://infosquare.shop/?pid=187878915）ご予約と同時に応募完了
※イベント内容がそれぞれ異なります
※イベント参加券は数に限りがございます。充分な数をご用意しておりますが、販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。
＜応募期間＞
2025年9月30日（火）23:59まで
11.1 & 11.15開催
【抽選】写真集発売記念
特典ブロマイドサイン会
＜対象法人＞
アニメイト＆ゲーマーズ
＜日程・会場＞
2025年11月1日（土）@東京都内某所
2025年11月15日（土）@大阪市内某所
＜応募期間＞
アニメイト：2025年10月7日（火）まで
ゲーマーズ：2025年10月13日（月）まで
※ゲーマーズでの応募券配布期間は10月7日（火）までとなります。ご注意ください。
＜当選通知＞
2025年10月中旬頃予定
＜応募方法＞下記URLよりご確認ください。
▼アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113704
▼ゲーマーズ
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6533
『田中ちえ美写真集 reveal』
発売日：2025年10月6日（月）
定価：3,850円（税込）
仕様：A4判 112ページ
撮影：桑島智輝
編集：声優グランプリ
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
profile
10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。
X：@t_chiemi1006（https://x.com/t_chiemi1006）
Instgram：@chiemi._.tanaka（https://www.instagram.com/chiemi._.tanaka）
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。