4周年感謝祭がスタート！星ひとみの占い4周年を記念してたくさんの限定コンテンツが登場！

and factory株式会社

and factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治、以下and factory）は、株式会社ロックミー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林宗織、以下ロックミー）との共同プロジェクト、月額占いサイト「星ひとみの占い」にて、「4周年感謝祭」を2025年9月9日（火）～9月23日（火）に開催します。

本キャンペーンでは、4周年にちなんだ限定コンテンツをご用意。期間限定の天星札占いや、お得なプライム鑑定など、イベントが盛りだくさんです。

星ひとみの占いサービスページはこちら

https://www.notion.so/4-25a594be98078058bb08e2d5fd29715e?pvs=21

４周年感謝祭とは？

4周年感謝祭では、サイト内特設ページにて会員のお客様が楽しめる企画をご用意しています。期間限定のキャンペーンをお見逃しなく。

開催期間：2025年9月9日（火）10:00～9月23日（火）23:59

- 期間限定占いが占えるチャンス！今しか鑑定できない天星札占い「この1年のあなたを守る開運の言葉」を公開中！今あなたを支えるアドバイスが占えます。- お得なプライム鑑定も！この1年の感謝を込めて、50%OFFのプライム鑑定や444円の限定プライム鑑定が登場。- シークレットコンテンツも準備中！9月19日～23日の限定4日間だけ、特別なコンテンツをご用意しています。何があるかはお楽しみに。感謝祭限定のお得な占いについて詳しく「星ひとみの占い」では、「4周年感謝祭」キャンペーンにあわせたお得なプライム鑑定を多数ご用意しています！

【4周年記念】あなたに贈る《1年で変わる運命》その分岐点

周年記念にふさわしく「この1年」に焦点を当てた特別鑑定が登場。今だけ444円でご提供します。

【鑑定内容】

- 今、あなたの人生はどこに向かっている？準備と試練- 1年で変わる：あなたを待つ運命【愛と恋】- 1年で変わる：そのときあなたを待つ運命【仕事と財】- 1年以内に変化が起こる…その時期とは【月額占いサイト】

「星ひとみの占い―5秒で見抜く宿命と刻」は星ひとみが監修する公式占いサイトです。

恋愛や結婚、転職など人生の鍵となるタイミングで生まれるお悩みに対して、星ひとみが天星術で占います。

さらに、テレビでの鑑定を完全再現した「3つの刻」では、人生における最大の転機を日付までピンポイントで知ることができます。

https://hoshi.uraraca-web.jp/?adv_id=pr

・サービス開始日：2021年9月9日（木）

・価格：月額390円（税込） ※一部従量課金メニュー有り

【スマートフォン向け占いアプリ】

星ひとみの占い―天星に刻まれし宿命開花をあなたに

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1594297442

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.andfactory.uraraca.hoshi

【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 801百万円（2024年 8月末現在）

従業員数 130名（2024年 8月末現在）

証券コード 7035