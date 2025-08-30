ERPC、Solana Shredstream 共有エンドポイントを需要の高い主要3都市でパワーアップ、低レイテンシと安定性を強化

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Solana Shredstream の共有エンドポイントについて、最も需要の高いFrankfurt・Amsterdam・New York の主要リージョンでパワーアップメンテナンスを実施し、さらなる低レイテンシと安定性を実現したことをお知らせします。

利用の増加と需要の高まりに合わせ、史上最高クロックの構成を複数適用し、計算資源と配信基盤の余力を拡充しました。既存の接続方法や価格・仕様・レート制限・認証方式に変更はありません。

日頃のご支援に心より感謝申し上げます。

共有エンドポイントを強化した理由と今回の内容

Shredstream は板更新やブロック内イベントを最短経路で受け取り、アプリケーション側の判断と実行を加速させる基盤です。

ここ数カ月で共有エンドポイントの同時接続とストリーム処理が継続的に増加しており、ピーク時の処理余力と安定性をさらに高める必要がありました。

今回、市場最高クロックのサーバー構成を複数追加し、メモリ圧の緩和、ページキャッシュとリングバッファの余裕拡大、スパイク時のキュー詰まり抑制を重点的にチューニングしました。処理パスと配信パスの両面で滞留点を減らし、ピーク帯でも速度低下や取りこぼしが起きにくい挙動を目指しています。

Frankfurt・Amsterdam・New Yorkを強化する理由

Solana ではリーダーバリデータがグローバルに短周期で交代します。Frankfurt・Amsterdam・New York にバリデータが多く集積しており、概ね約50%がこの3都市圏に集中しています。

この3拠点をカバーすることで、約50%の時間でリーダーと近接距離でアプリケーションを実行でき、最も時間を要しがちな外部ネットワーク往復を最小限に抑えられます。ネットワーク距離を削ることがそのまま速度と一貫性の向上につながります。

共有のパワーアップと専有の選択肢

共有エンドポイントは多くのユーザーに高いコスト効率で高速なデータストリームを提供するために設計されており、今回のパワーアップでピーク耐性と低レイテンシの維持力が向上しています。

一方で、共有は多数の利用が前提となるため、極端に厳しい遅延上限や常時最速の一貫性を求める要件に対しては、専有構成が適しています。

専有 Shredstream は搭載 CPU やサーバーの強さに応じて価格が設定されており、最も人気の選択肢は Metal Ryzen です。常に最速を求める用途に適した構成をご用意しています。

アプリケーションの位置がレイテンシを決める

速度はサーバースペックだけで決まりません。アプリケーションが「どこにいるか」が同等に重要です。

極端な例として、Frankfurt で起きていることを Tokyo から監視するのは不利です。往復のネットワークレイテンシだけで遅れが蓄積し、常に後手に回ります。

各拠点にリソースを用意し、現地で受けて現地で処理を完結させる、または最短経路で次の現地へバイパスする構成が、カバー率と即応性を高めます。

同一ネットワークで動かす VPS

私達の VPS は拠点ごとに Solana 専用エンドポイントと同一ネットワークにデプロイされ、外部ネットワーク通信を削って最短往復を実現します。

リージョン単位で小さく素早く配備でき、1～2コア規模のワーカーを分散するだけでも、実効レイテンシの削減と取りこぼし耐性の向上に寄与します。

9月提供予定「SUPER EPYC VPS」について

9月には最も人気の Frankfurt から、5.7GHz の市場最高クロックスピードを誇るデータセンター向け CPU を活用した「SUPER EPYC VPS」の提供を開始予定です。

最新世代の CPU を VPS 製品に採用する選択は一般的ではないため、入手が難しい限定的な提供となります。最速の VPS を求める用途において有力な選択肢です。

最高品質の最高スピードを狙うならベアメタル

VPS は物理サーバーを分割して使うのに対し、ベアメタルサーバーでは CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク帯域まで全てを専有できます。

これにより、ピークタイムでも高い安定性とスピードを維持しやすく、常に低レイテンシを求める Solana アプリケーションに適しています。

Solana 用途で人気が高いのは、コンシューマ向けながら最高クロックの 5.7GHz を出せる Ryzen のラインナップです。EPYC は仮想化でのオーバーヘッドを削る目的で、Ryzen は仮想化を行わず単体性能を引き上げる目的で設計されています。用途に応じて適切な選択が可能です。

ERPCが解決する課題

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

製品の詳細や無料トライアル、ご利用開始までの流れ、専有構成や在庫のご相談、ウェイトリストへの参加は、Validators DAO 公式 Discord から受け付けています。

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

私達は今後も研究開発を続け、在庫の安定化とラインナップの拡充を進め、より多くのプロジェクトに価値をお届けできるよう努めてまいります。

引き続き何卒よろしくお願いいたします。